¿Sigues pensando que el microondas no es para cocinar? Dos recetas sencillas para que le pilles el truco

El microondas tiene mala prensa. Es como si lo usáramos pese a eso, pese a sus presuntos defectos. Hay muchos que aún creen que este aparato es casi diabólico; que emite ondas que también nos llegan y nos afectan. Demostrado está (científicamente) que no es así, pero algunos no quieren un microondas ni regalado.

Otros lo tienen, la gran mayoría, pero no para cocinar. Es como si este electrodoméstico llevara una etiqueta que dijera: "Utilizar sólo para calentar líquidos y alimentos. Quedan prohibidos otros usos". Pero no, no hay tal etiqueta.

El microondas tiene muchas aplicaciones. Simplemente, hay que que conocerlas y usarlo cuando toque, que puede ser muchas veces. Es de gran ayuda en la cocina y puede ser todo un descubrimiento para los que quieren cocinar y manchar poco.

De acuerdo, puede que una preparación con microondas no sea tan redonda como lo que nos regala el humilde y pausado chup-chup de las viejas cazuelas a fuego lento, pero quién dijo tiempo... Para muestra dos botones, dos sencillas recetas, una de carne y otra de pescado, para pillarle el truco a la cocina con microondas.

Merluza fácil al microondas

Ingredientes Merluza Cebolla (media) Ajo (1 diente) Aceite de oliva Sal

Elaboración Pelamos y cortamos la cebolla en juliana. El ajo lo pelamos y lo chafamos con la superficie plana del cuchillo (que quede chafado pero entero). En un recipiente apto para microondas ponemos ajo, cebolla, un chorro de aceite y un poco de agua. Tapamos con papel film y ponemos a máxima potencia entre 5 y 8 minutos (cada microondas es un mundo: mejor hacerlo de 3 en 3 minutos e ir viendo el resultado). Retiramos el ajo, colocamos la merluza con la piel hacia abajo y salpimentamos. Tapamos de nuevo con film y lo dejamos a media potencia 3 minutos. Dejamos que repose 2 minutos y sacamos (si vemos que hace falta lo dejamos otros 1-2 minutos más). Emplatamos con la merluza, encima cebolla y la salsa que se haya creado.

Pollo fácil al microondas

Ingredientes Pollo (4 muslos de buen tamaño) Ajo (2 dientes) Cebolla (1) Patatas (2) Zumo de naranja (medio vaso) Perejil Sal Pimienta Aceite de oliva