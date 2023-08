Recetas de brochetas para barbacoas de verano: 5 ideas irresistibles

Las barbacoas son mucho más que comida, ya que son auténticos encuentros sociales en compañía de familiares y/o amigos con los que disfrutar de una divertida jornada. No obstante, esto no implica que no haya que prestar atención a la comida, y más allá de las preparaciones habituales, te traemos 5 ideas irresistibles de brochetas para barbacoas de verano, con las que a buen seguro lograrás conquistar a los comensales.

Existen infinidad de opciones para preparar unas brochetas para barbacoas sabrosas, pero te aseguramos que las próximas cinco recetas que te proponemos son irresistibles.

Brocheta de salmón con verduras

Salmón fresco para preparar brocheta de salmón con verduras. vikif / iStock

Preparar esta deliciosa brocheta para barbacoa es fácil, debiendo para ello utilizar 400 gramos de salmón fresco, sin piel ni espinas y en pedazos gruesos del mismo tamaño. Con el pescado listo, habrá que lavar y cortar en una decena de pedazos una cebolla morada, un pimiento verde y 8 ajetes tiernos, que luego colocarás en unos pinchos intercalados con el salmón. Salpimienta y cocina durante 2-3 minutos por cada lado en la parrilla.

Brocheta de pez espada con limón

Pez espada. Pixabay/cegoh

Para su elaboración apenas necesitas 400 gramos de lomo de pez espada, dos limones, sal y aceite de oliva virgen extra. Solo tienes que comprar el pescado limpio y cortado en pedazos de un mismo tamaño. Lava los limones y córtalos en rodajas gruesas y luego cada una a la mitad.

A la hora de prepararlo alterna las rodajas de limón con los trozos de pez espada en los pinchos y sazona con la sal. Con una brocha de cocina, pinta las brochetas por ambos lados con el aceite de oliva y cocina en la parrilla durante 1-2 minutos.

Brocheta de pollo con miel y mostaza

Brochetas de pollo con miel y mostaza Freepik

Requiere 300 gramos de contramuslos de pollo, acompañados por dos cucharadas de miel, otras dos cucharadas de mostaza, toques de sal, un chorrito de aceite de oliva y una mezcla de pimientas recién molidas. Pide que te quiten la piel de los contramuslos, que los deshuesen y los corten en pedazos.

Una vez reunidos los ingredientes, debes mezclar en una gran fuente la miel, la sal, la mostaza y la pimienta, para seguidamente agregar el pollo y, tras tapar con un papel film, dejar que repose durante cuatro horas en la nevera. Una vez pasado este tiempo, se podrá cocinar en la parrilla, siendo suficientes unos 3 minutos por cada lado.

Brocheta de champiñones

Brochetas de pollo y champiñones Freepik

En esta ocasión, requerimos apenas doce champiñones de tamaño generoso, junto con 15 ml de aceite de oliva, 75 ml de vinagre de Módena, tomillo seco, sal y pimienta negra recién molida. Comienza lavando los champiñones, recortando las partes más firmes de los tallos y dividiéndolos en mitades, para luego mezclarlos en un recipiente con el vinagre, el aceite de oliva, un toque de tomillo, así como sal y pimienta. De esta forma se adoban los champiñones para que maceren en unos 30 minutos, tras los cuales se podrán insertar en los pinchos y cocinar durante 4 minutos por cada lado, aproximadamente.

Brocheta de cerdo con piña

Una persona cortando piña para preparar brocheta de cerdo con piña. Pexels

Una idea irresistible es esta brocheta para la cual se debe comenzar por preparar 400 gramos de lomo de cerdo, que se deben cortar en medallones gruesos y después en pedazos para que salgan unos 16. Luego hay que trocear 200 gramos de piña natural en los mismos trozos y, a continuación, mezclar en un bol los ingredientes del adobo, que son: zumo de dos limas, cuatro cucharadas de miel, dos cucharadas de salsa de soja, media cucharadita de jengibre molido, dos cucharadas de aceite de oliva y media cucharadita de salsa sriracha.

Tras colocar los trozos de lomo y de piña durante 20 minutos en el adobo, se pueden insertar junto a los tomates en los pinchos, alternándolos, para luego cocinar en la parrilla durante tres minutos por cada lado.

