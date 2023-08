Cómo hacer en casa la auténtica salsa blanca del kebab en cinco minutos

¿Cuántas resacas creéis que os ha salvado un buen kebab? Ya sea volviendo de fiesta, en una feria o al día siguiente cuando nos levantamos a horas indecentes, el kebab sin duda tiene un poder curativo para esos días en los que trasnochamos.

Aunque no solo de resacas vive el durum, sino que se trata de uno de los platos más populares tanto del delivery como del take away. En algunos supermercados, como en Mercadona, podemos encontrar la carne de kebab congelada con el sabor justo que nos recuerda a ese rollo de carne que vemos girar y girar en los restaurantes especializados en este tipo de comida.

¿A que cuando has intentado preparar un kebab en casa, por muy conseguida que esté la carne no te sabe igual? Eso es porque aún no has aprendido a elaborar la salsa blanca tan característica de este tipo de platos. ¡Toma nota!

Ingredientes

2 dientes de ajo

Yogur griego

3 cucharadas de mayonesa

Hierbabuena

Orégano

Sal

Azúcar

Leche

Elaboración

Quitamos la raíz de los ajos y los picamos en pedazos muy pequeños y los trituramos. En un bol mezclamos un poco de yogur griego, la mayonesa, la hierbabuena, el orégano, la sal y el azúcar. Para que no quede una salsa tan espesa, añadimos un chorro de leche y mezclamos todo bien.

Propiedades yogur

El yogur es un producto muy rico en nutrientes que se elabora a partir de leche fermentada y acidificada por bacterias y que se suele incluir en cualquier dieta sana y equilibrada.

Su principal propiedad es que, a pesar de que muchas ocasiones la leche es un alimento con una digestión más compleja, ayuda a regular el tránsito intestinal y mejora el estado de la flora bacteriana.

Además, contiene un alto número de proteínas de valor biológico y ayuda al mantenimiento de tus huesos gracias a su alto nivel de calcio.

Por cada 100 gramos, el yogur contiene:

Calorías: 97 kcal

Hidratos de carbono: 3,98 g

Grasas: 5 g

Proteínas: 3,47 g

Calcio: 100 mg

Magnesio: 11 mg

Fósforo: 135 mg

