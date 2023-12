Receta de peras al horno rellenas de pastel de chocolate

Hace frío, y aunque es normal en estas fechas, nunca termino de acostumbrarme. Aunque no todos somos iguales, los hay que se bañan en agua fría al aire libre en pleno invierno. Yo lo he intentado, pero me muero de frío. Este tipo de estrés que pasa el cuerpo por adaptarse a las temperaturas bajas ayuda a nuestro organismo a mejorar el sistema inmune, pero eso no siempre es válido para todos.

Con el frío comemos más. Por instinto, ante estas temperaturas, el organismo necesita otro tipo de alimentos como son los ricos en proteínas y/o grasas saludables, por supuesto. Aunque en las mujeres, dependiendo de la fase del ciclo en la que se encuentren, van a tener más necesidad de alimentos más ricos en carbohidratos o en proteínas y grasas, dado que su metabolismo funciona diferente en cada fase del ciclo si se encuentran en la etapa fértil de su vida.

Por eso, ya que estamos en pleno invierno y en plenas fiestas, he pensado en un postre delicioso que nos ayuda a mantener la temperatura adecuada de nuestro organismo y a mejorar el metabolismo. Sí, hablo de las peras. Las peras son una fruta que tiene esas bondades, que no es tan popular como la manzana pero que es archiconocida, como los plátanos.

Las peras, originarias de Asia Oriental y Europa, se cuentan entre las frutas más conocidas. Existen registros de su cultivo en China que datan de hace más de 3000 años. Su popularidad y cultivo se extendieron a través del Imperio Romano, donde se desarrollaron y mejoraron diversas variedades gracias a la expansión de su dominio. A lo largo de la historia, el cultivo de peras ha sido perfeccionado en Europa, especialmente durante la Edad Media y el Renacimiento, y posteriormente se introdujeron en el Nuevo Mundo por los colonos europeos.

Una curiosidad fascinante de esta fruta es la práctica de cultivar peras dentro de botellas, especialmente en Francia, donde los frutos jóvenes se colocan dentro de las botellas en el árbol; luego, las peras crecen dentro de la botella y se utilizan para producir licores como el poire williams, dando lugar a una presentación única y un sabor exquisito.

Ingredientes:

4 peras

1/2 taza de harina de almendras, puedes reemplazarla por la harina que prefieras.

1/2 plátano mediano (o 1/4 de taza de puré de manzana o puré de calabaza).

1/2 taza de bebida vegetal (usé coco).

2 cucharadas de tu endulzante preferido, personalmente uso azúcar de coco (o miel cruda).

1 cucharada de cacao en polvo crudo, preferentemente ecológico.

1/4 de cucharadita de canela de Ceilán.

1/4 de cucharadita de polvo de hornear.

1/8 de cucharadita de sal preferentemente integral.

1/2 tableta de chocolate negro preferentemente al 90%.

Chocolate derretido y pistachos picados, para rociar por encima (opcional).

Instrucciones:

Precalienta el horno a 190°C y forra una fuente para hornear con papel para horno. Agrega la harina de almendra, el plátano, la leche, el endulzante, el cacao en polvo, la canela, el polvo de hornear y la sal a una licuadora y mezcla hasta que quede suave. Corta la parte superior de las peras con el tallo y deja a un lado. Usa una cuchara para sacar la carne y hacer un gran agujero en las peras. Llena las peras hasta cerca del borde con la mezcla de chocolate. Presiona un cuadrado de chocolate en el relleno. Hornea durante 25-30 minutos hasta que el chocolate se hinche y las peras se sientan suaves al tacto. Enfría durante al menos 10 minutos. Rocía con chocolate negro derretido y pistachos picados, o cubre con helado y disfruta.

Propiedades de la pera

Fibra Dietética: Las peras son una rica fuente de fibra, esencial para la salud digestiva y para regular los niveles de azúcar en sangre. Vitaminas y Minerales: Aportan vitaminas como la C y K, y minerales como el potasio, fundamentales para diversas funciones corporales. Bajo Índice Glucémico: Su azúcar se libera lentamente en el torrente sanguíneo, ideal para el control de la glucosa. Antioxidantes y Flavonoides: Las peras contienen antioxidantes como la vitamina C y flavonoides como la quercetina, la catequina y el epicatequina. Estos compuestos ayudan a combatir los radicales libres y pueden reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Los flavonoides en particular, tienen beneficios antiinflamatorios y pueden mejorar la salud cardiovascular. Hidratación: Su alto contenido de agua favorece la hidratación corporal. Salud Cardiovascular: La combinación de fibra y potasio en las peras es beneficiosa para el corazón, ayudando a reducir el colesterol y la presión arterial. Efectos Antiinflamatorios: Los compuestos de las peras pueden reducir el riesgo de enfermedades inflamatorias. Bajas en Calorías: Son un snack saludable y adecuado para dietas balanceadas.

Las peras de mesa, con su perfil nutricional diverso y rico en flavonoides, son una excelente adición a una dieta saludable, ofreciendo beneficios tanto para la salud digestiva como cardiovascular, además de sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

