El plato típico de Asturias que puedes probar en cualquier parte de España desde casa

Hubo un tiempo en que, en nuestra ignorancia, creíamos que los asturianos seguían una monodieta a base de fabada, con el complemento del arroz con leche como postre y todo regado con sidra. Bueno, y pescado, marisco un poco de carne... Y en ésto llegó el cachopo.

De repente lo típico de Asturias, lo que había que probar si pasábamos unos días entre Llanes y Cudillero, ya no era la fabada, era el cachopo. Y de moda sigue, no solo en el Principado sino en media España. Pero la gastronomía asturiana es, por supuesto, mucho más variada... pero mucho.

La despensa y el recetario asturianos son muy diversos. Desde el pitu caleya al sabadiego o la longaniza de Avilés, pasando por los bollos preñaos, las verdinas, el pote, los frixuelos o los tortos de maíz; además, claro, de sus quesos, pescados (parrochas, salones, pixín, tiñosu...), mariscos (andaricas, bugre, llámpares...) y su ternera asturiana.

Cabrales, también para cocinar

Dijimos queso y la mayoría pensó en el Cabrales. No es el único queso azul producido en los Picos de Europa, pero es el más famoso. Se elabora con leche cruda de vaca o con mezcla de leche de vaca, cabra u oveja. Su zona de producción se limita al concejo de Cabrales y los pueblos de Cáraves, Oceño y Rozagás en el de Peñamellera Alta.

Es un queso intenso y aromático. Con él se pueden hacer muchas cosas en la cocina, además de disfrutarlo con sólo un poco de pan. Por ejemplo, unas patatas al Cabrales, un plato típico de Asturias que podemos hacer facilmente en casa.

Un culín de sidra tras ser escanciado. WIKIPEDIA

Ingredientes de las patatas al Cabrales

Para hacer unas patatas al Cabrales para unas cuatro personas necesitamos:

Patatas (2 grandes)

Queso de Cabrales (75 gr)

Nata líquida (75 ml)

Sidra asturiana (350 ml)

Sal

Hacemos las patatas... ¿fritas? Hay que tener en cuenta que luego llega la salsa. Va a ser entonces demasiada grasa, demasiada caloría. Podemos hacer las patatas cocidas (ya, no entusiasma) o, mejor, en la freidora de aire. No, no quedan tan ricas como fritas pero apenas llevan aceite y para una receta como ésta es una solución perfecta.

Pero si las hacemos fritas recuerda que no merece malgastar en ello aceite de oliva virgen extra. Para las frituras, para casi todas las frituras, nos vale con uno de oliva sencillo (ni virgen ni extra) e incluso uno de orujo de oliva. Se trata de freír no de aliñar una ensalada.

Para hacer la salsa, ponemos al fuego un cazo con el queso troceado con un poco de nata líquida. Cuando haga espuma echamos un buen chorro de sidra, no toda. Removemos. El queso se irá disolviendo.

¿Cuándo parar? Todo depende de lo espesa que nos guste. Si la queremos más líquida (que será también más ligera) añadimos más sidra o más nata. Servimos las patatas y bañamos con la salsa.

Propiedades del queso azul

El queso azul tiene un alto contenido en calcio necesario para tener los huesos fuertes y sanos. También, sodio para regular la retención de líquidos, zinc para mejorar el sistema inmunitario. Y vitamina B5, para combatir el estrés y las migrañas.

Por cada 100 g, el queso azul contiene:

Calorías: 353 kcal

Grasas: 28.74 g

Proteínas: 21.4 g

Carbohidratos: 2.34 g

Colesterol: 75 mg

Agua: 42.41 g

