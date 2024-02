El curioso Parador en un molino centenario con un restaurante de comida tradicional asturiana

La ciudad asturiana de Gijón desprende aire marinero por los cuatro costados. Esta urbe del norte de España atrae a los visitantes por su arquitectura, con edificios tan emblemáticos como el palacio de Revillagigedo o la colegiata de San Juan Bautista, y zonas como el antiguo barrio de pescadores y el cerro de Santa Catalina.

Las opciones de alojamiento en la ciudad son amplias, pero sin duda destaca su curioso Parador. Este se encuentra nada más y nada menos que en un molino centenario con una larga historia detrás.

El Parador de Gijón

El Parador de Gijón (4 *) se alza junto al Parque de Isabel La Católica, uno de los pulmones verdes de la ciudad. Este edificio que a día de hoy se presenta con una llamativa fachada rojiza y grandes ventanales se construyó siglos atrás como un molino de agua. Aprovechando parte de esa estructura industrial, se rehabilitó el espacio como un hotel, que se inauguró en 1967.

Parador de Gijón. Paradores

Ese modesto alojamiento original fue obra de los arquitectos Ignacio Gárate Rojas y Manuel Sainz de Vicuña. Con el paso del tiempo, se fue ampliando hasta adoptar su forma actual, con un diseño que no pierde su esencia histórica ni renuncia a la modernidad.

Un jardín con estanque y un restaurante asturiano

El hotel cuenta con 40 habitaciones con vistas y está rodeado de un bonito jardín con caminos empedrados, un estanque y una zona de juegos infantiles. A las instalaciones se suma un parking exterior y salas de conferencias y reuniones.

Habitación del Parador de Gijón. Paradores

Por otro lado, no podemos olvidar el Restaurante Llar de Molín del Parador de Gijón, donde deleitarnos con los platos más típicos de la cocina asturiana. Aquí no faltan los pescados y mariscos del Cantábrico, además de quesos y embutidos asturianos y recetas clásicas como la fabada, el pastel de cabracho o el cachopo. La carta nos trae otras propuestas marinas como la crema de andaricas con langostino crujiente y las cebolles rellenes. Todo ello, como no puede ser de otra manera, acompañado de una buena sidra.

Cómo llegar al Parador de Gijón

El Parador de Gijón se encuentra a pocos minutos andando del centro de Gijón, concretamente en la Avenida de Torcuato Fernández Miranda, 15. Por otro lado, el trayecto en coche desde la ciudad de Oviedo hasta el hotel es de media hora por la A-66 y la A-8.

