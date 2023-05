La mejor receta de patatas 'bacon cheese fries' para hacer en casa al estilo Foster's Hollywood

Receta: Bacon cheese fries estilo Foster's Hollywood Categoría: Entrante Tiempo elaboración: 00:15 Tiempo cocción: 00:30 Tiempo total: 00:45 Ficha Técnica Dificultad BAJA Tiempo 00:45 Raciones 4 Calorías 354

Como toda cadena de comida, Foster's Hollywood también tiene un plato emblema que atrae a cientos y cientos de comensales y que se ha convertido en una de sus recetas bandera: las bacon cheese fries.

Seguro que después de probar las de esta cadena de cocina americana has pedido la versión de estas patatas con bacon y queso en otros restaurantes e incluso has intentado replicarla en casa, pero el resultado ni siquiera ha sido parecido.

¿Que el resultado está comible? Es complicado que unas patatas con bacon y queso estén malas, pero no tienen esa excelencia que encontramos en las del Foster's y que nos hacen querer más y más. Si eres de los más pro seguro que te has dado cuenta del detalle de la salsa ranchera y has añadido este ingrediente a la receta, aunque para conseguir las bacon cheese fries estilo Foster's Hollywood necesitamos mucho más.

"Deliciosas y crujientes patatas fritas con mix de quesos fundidos, coronadas con salsa ranchera y bacon crispy", definen este plato emblema desde la cadena de restaurantes. ¿Sabes cómo prepararlas bien en casa? Toma nota.

Bacon cheese fries estilo Foster's Hollywood Ingredientes 1 Kg. de patatas especiales para freír 125 g. de bacon 150 g. de mezcla 4 quesos para gratinar 150 ml. de buttermilk o suer de mantequilla 100 g. de mayonesa 125 g. de yogurt natural 2 cucharadas de zumo de limón 2 cucharadas de cebollino muy picado 1 cucharadita de cebolla en polvo Pimienta negra AOVE Sal