Receta: Pão de Ló Categoría: Postre Tiempo elaboración: 00:15 Tiempo cocción: 00:15 Tiempo total: 00:30 Pão de Ló Dificultad media Tiempo 00:30 Raciones 8 Calorías 319

De nuestros vecinos portugueses amamos muchas cosas, pero una de ellas es sin duda la repostería, por lo que nunca está de más tomar nota de esos dulces que hacen las delicias en Portugal para hacerles un pequeño homenaje de vez en cuando.

Uno de los postres más deliciosos que tiene su origen en Portugal es el Pão de Ló, una especie de bizcocho elaborado especialmente a base de huevos y que, aunque por fuera tiene un aspecto de bizcocho tostado, por dentro es efecto coulant, es decir, que al hincar el cuchillo el huevo se derrama en el interior. Y eso da mucho gustito.

El Pão de Ló es típico de las zonas de Ovar, Alfeizerão, Margaride o Arouca, aunque es un imprescindible en las pastelerías de cualquier parte del país. No podemos dejar de degustarlo con vino de Oporto o con un buen café.

Pan de España

Este bizcocho, que tiene su origen en el siglo XVIII, nació con el nombre de "Pan di Spagna", y se dice que fue el genovés Giobatta Carbona quien está detrás de esta receta.

Según cuenta la historia, los misioneros jesuitas portugueses llevaron este pan en el siglo XVI hasta Nagashaqui, donde comenzó a denominarse "Pan de Castilla". En la actualidad, en Portugal podemos encontrarlo con el nombre de Pão de Ló y esta es su receta.

Pão de Ló Ingredientes 8 yemas de huevo 2 huevos enteros 150 gr. de azúcar blanco 60 gr. de harina de repostería Sal