"Comencé a compartir mis recetas en Instagram para motivarme, para ver las comidas de otros, para compartir mis ideas también… y al mes o así se lo comenté a mi hermana, y me dijo que era una friki, que cómo me seguía tanta gente, que en aquel entonces era 60 personas", comenta Sara entre risas y miradas cómplices con su hermana, Ani.

Posiblemente por separado los nombres no te digan nada, pero no es lo mismo hablar de Ani y Sara que de Fit Happy Sisters, aunque sean las mismas personas. Desde hace ya más de 8 años estas hermanas valencianas comparten en redes sociales su estilo de vida a través de la comida con deliciosas y apetecibles recetas con las que ya acumulan una legión de seguidores.

"Esto empezó con una cuenta de Instagram anónima donde no enseñábamos ni la cara. A través de ella compartía mis comidas y descubrí que se podía comer bien para estar en forma y sentirme bien sin necesidad de hacer dietas restrictivas como las que habíamos hecho toda la vida mi hermana y yo", comenta Sara sobre los inicios de su aventura en redes sociales donde ya acumulan más de medio millón de seguidores.

A pesar de que la primera reacción de Ani fue de extrañeza -tanto que no dudó en tachar de "friki" a su hermana-, pronto le picó el gusanillo y pidió la contraseña a Sara para unirse a aquella novedad del momento de compartir recetas saludables a través de una cuenta anónima de Instagram. "Realmente fue ella quien me enseñó esta forma de alimentarme", comenta Sara de su hermana, "y entonces empezamos a compartir las dos nuestras comidas y la cuenta empezó a crecer muchísimo. Al principio era un crecimiento brutal".

Un libro dedicado a las cenas, la comida que más cuesta

No económicamente, claro está, pero llegar a casa tarde y cansado provoca que, en muchas ocasiones, cenemos lo primero que tenemos a mano sin reparar en cómo es o no de saludable: "Es más fácil abrir un paquete de cualquier cosa, calentar cualquier cosa rápida y no pensar mucho, estás tan cansado que piensas que al día siguiente ya vuelves a la comida saludable y te acabas comiendo unas papas y un bocadillo de lo primero que pillas", asegura Ani.

Nuestras cenas saludables (Oberon) es el nuevo libro de las influencers valencianas, que después de publicar dos libros de recetas, han decidido dedicarle uno a las cenas.

"Los otros dos libros son de desayunos, comidas, meriendas, cenas… y el primero era un poco de la filosofía de estilo de alimentación, con unas recetas, y el segundo también tenía un poquito de teoría de cómo comer bien y tenía bastantes más recetas, era como una continuación. Este es el primero que hacemos específico de una temática, y nos hacía ilusión hacer uno de lo que más nos pide la gente que es el momento cuando, aun intentando comer bien, llegas a casa y cuesta más", comenta Ani sobre su último libro, que salió a la venta el pasado 30 de septiembre.

"Es nuestro libro más especial porque lo hemos hecho totalmente nosotras. Todas las fotos, incluso la de la portada, las hemos hecho nosotras y lo sentimos como el más nuestro. Es un libro súper completo para todo el mundo que quiera comer bien. No es para después del verano para ponerse a dieta, sino que son cenas para siempre, para llevar un estilo de alimentación saludable", asegura Sara de Nuestras cenas saludables.

"Es nuestro libro más especial porque lo hemos hecho totalmente nosotras"

Por su parte, Ani define el libro como "una guía para cenar bien, saludable, ligero y rico, que muchas veces parece que es opuesto. Si cenas saludable parece que quiere decir que estás a dieta y no te estás comiendo otra cosa":

Ani y Sara comentan que, erróneamente se tiende a pensar que comer saludable es estar a dieta en lugar de pensar que es un estilo de vida que nos debe acompañar siempre: "Hemos querido romper el mito y crear una guía para todo el mundo que empiece a cenar bien, disfrutando de lo que come, y que además puede ser muy ligero. Al final las cenas no son muy calóricas, porque hemos quitado los panes, las harinas, no hay fritos y todo eso lo hace mucho más ligero además de saludable", asegura Ani.

Un libro a base de ingredientes naturales

"En nuestra cocina no puede faltar todo lo que sea natural, que vaya sin envases", asegura Ani, quien nos confiesa que algunas de sus recetas favoritas del libro son los bocaditos de pollo y batata o la pizza con masa de yogur.

"El libro está compuesto por ingredientes que no vienen en una bandeja o envueltos por un plástico, que es lo fundamental para comer saludable y mantener una buena alimentación para uno mismo y para toda la familia", asegura la influencer, quien defiende la necesidad de basar la alimentación del día a día en productos saludables.

"El libro está compuesto por ingredientes que no vienen en una bandeja o envueltos por un plástico"

Sobre las más de 80 recetas que podemos encontrar en Nuestras recetas saludables, las influencers aseguran que son sus recetas favoritas de todas las que han ido creando estos años: "Hemos buscado que fuesen fáciles, que no le costase mucho a la gente hacer. También alguna de fin de semana que fueran más de disfrutar en familia compartiendo algo como una pizza o un bocadillo pero en una versión más saludable…"

Ani, que actualmente vive en Dinamarca, asegura que la inspiración la encuentra en cualquier lugar. Al igual que un decorador se fija en las paredes de un espacio, ellas no pueden dejar de absorber todo tipo de inspiración gastro para después, como mucha destreza, crear una receta y compartirla con sus seguidores de redes sociales.

"Al final la inspiración nos viene porque al dedicarte a una cosa tú vas cogiendo inspiración de cualquier estímulo que te rodea, como en cualquier profesión. Todo lo que tiene que ver con comida, que es una cosa que realmente hacemos cuatro o cinco veces a día está en todas partes, entonces nos fijamos y todo nos va inspirando. Un plato de un familiar, ahora que vivo en Dinamarca algo que veo en un mercado, en un restaurante, alguien que me cuenta algo… Todo eso ronda por nuestra cabeza y cuando nos sentamos va fluyendo", cuenta

Consejos para iniciarse en un estilo de vida saludable

Ani y Sara se iniciaron en el mundo de la alimentación saludable cuando, después de sufrir sobrepeso durante su infancia y probar una infinidad de dietas poco efectivas, entendieron que la comida de verdad no era para un momento, para perder unos kilos y volver a retomar las malas costumbres de alimentación, sino que era un modo de vida con el que se sentían y se veía mejor. Y ahí nació Fit Happy Sisters.

"El consejo que daríamos a la gente es que pruebe a comer bien, que elimine mitos de la cabeza, que deje los productos lights en la estantería y se dedique a los productos que son un único alimento y que contienen todo lo que necesitamos: frutas, verduras, carnes… y un menú saludable es la combinación de todas esas cosas".

Solo hace falta abrir el libro y ver las fotos para darnos cuenta que comer saludable no es para nada monótono o aburrido. "La gente que peor come es la gente que más come, y no es por gula, sino porque al cuerpo no le estás dando lo que necesita y su forma de expresarse es decirte “tengo hambre”, pero de otros nutrientes que no le das", asegura Ani sobre la importancia de llevar una dieta equilibrada.

Las influencers aseguran que un consejo que le darían a la gente sería "que olviden los mitos de que el aguacate o el aceite engorda, porque realmente necesitamos grasa, y que prueben a comer saludable un tiempo, porque te encuentras mejor, y cuando te acostumbras tu cuerpo siente que está comiendo bien y deja de retener grasa".

Ani y Sara aseguran que, cuanto peor comemos, más difícil es salir del bucle: "La comida basura no es como una droga, es una droga. Los productos ultraprocesados que tanto nos gustan y son tan palatables tienen un componente de droga. Primero el azúcar, que se ha demostrado que se ha demostrado que es super adictivo, es peor que una droga y lo necesitas, el cuerpo te hace saltar todas las alarmas y luego los potenciadores de sabores que son adictivos también, y tu cuerpo lo necesita, y cuando no se lo das, tiene mono".

En Nuestras cenas saludables, además de un puñado de deliciosas recetas con las que disfrutar de los alimentos de verdad y saborearlos al máximo en cada bocado, Fit Happy Sisters nos comparten un estilo de vida. El suyo, que ya ha conquistado a más de 600.000 seguidores. Y subiendo.