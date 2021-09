Si has sido de los afortunados que durante el verano ha tenido jornada intensiva con su comida en casa tranquilamente y su siestecita post trabajo sentimos decirte que el fin del verano también implica el fin de esos privilegios. Y si eres de los que siempre se puede escapar a casa a comer... en ese caso no podemos decirte nada, solo darte la enhorabuena por ser un privilegiado.

La pasta con tomate, la pasta en ensalada, un poco de arroz, algún filete frío... lo malo de comer en el trabajo no es comer en el trabajo, sino las pocas posibilidades que se nos ocurren de tupper para llevarnos.

Que sea cómodo de comer, que no necesitemos 15 platos diferentes y recipientes para comerlo y llevarlo, que sea rápido de preparar porque con todos los quehaceres del día a día por la noche nos queda poca energía para meternos entre fogones, que no se nos vaya a derramar en la mochila, que no manche demasiado, que nos quepa en un tupper... Parece que a la hora de elegir comida para llevarnos a la oficina el equilibrio es imposible. Pero todo es saber mirar.

¿Cómo es posible que con las infinitas combinaciones que existen de alimentos siempre terminemos llevándonos lo mismo al trabajo? Para comer rico y sano este mes de octubre te proponemos 21 recetas que puedes -y debes- apuntar para ganarle la batalla a la monotonía de los tupper.

1- Lasaña de verduras vegetariana

Rico, sano, limpio y fácil de transportar. He aquí una muy buena opción para tu tupper. La presencia de la bechamel hacen de la lasaña un plato bastante calórico. Por eso, siempre es una buena idea prescindir de la carne y optar por las hortalizas. Vamos con nuestra receta de lasaña de verduras vegetariana. No usaremos salsa de tomate (muy invasiva), pero sí tomates junto al resto de hortalizas.

2- Solomillo al ajillo

Fácil de preparar y fácil de comer. Si buscas una receta rápida, fácil y resultona para llevarte a la oficina y ser la envidia de todos tus compañeros, no puedes dejar de probar este solomillo al ajillo.

3- Puré de calabaza

¡Que no cunda el pánico y larga vida a los tupper herméticos! Donde hay un buen tupper no existe peligro de fuga, y así puedes disfrutar de este delicioso puré de calabaza, una receta ligera para aprovechar este fruto de temporada.

4- Tortellini de jamón y queso

Uno de esos platos que si tienes en el frigorífico de la oficina no puedes te va a tener todo el día la mente allí, pero es un riesgo que queremos correr. Estos tortellini de jamón y queso siempre son un acierto por su rapidez y su facilidad.

5- Solomillo al whisky

No sabemos si estás en Sevilla, pero si la respuesta es negativa, con este solomillo al whisky puedes teletransportarte gastronómicamente. Desde su aparición en los años 70 del siglo pasado, inspirado en recetas francesas, ha encontrado su lugar en muchos bares y tabernas de la capital hispalense que han ido perfeccionando con los años su preparación. Y ahora también puede encontrar su lugar en tu puesto de trabajo. Ole ole.

6- Ensalada de pulpo y patata

¿Dónde pone que las recetas sean solo de verano, a ver? Ni que sean de verano ni que tengan que ser exclusivamente verdes. Esta ensalada de pulpo y patata guarda cierta conexión con el pulpo a feira. Son los mismos ingredientes pero en este caso, la versión fría.

7- Poke de legumbres

Las legumbres en platos de cuchara, como toda la vida, bien. Pero vamos a animarlas un poco con esta receta de poke de verduras. Uno de esos platos fáciles y apetecibles para llevarte a la oficina y alegarte el día por el estómago.

8- Empedrat

Y siguiendo por las ensaladas de legumbres, ¿qué te parece este empedrat? Se trata de una ensalada fría, con alubias como base, a las que se añade bacalao y algunas hortalizas. Fácil y perfecta para llevarnos el tupper.

9- Ensalada de verduras asadas

Es que las ensaladas son posiblemente las recetas más fáciles y cómodas para llevar a la oficina, no nos vamos a engañar. Son tantas las posibilidades y tanto el juego que nos dan que es imposible prescindir de ellas. Otra opción es esta ensalada de verduras asadas perfecta para esta época del año.

10- Buñuelos de calabacín con queso parmesano

Mola abrir el tupper y que todo el comedor se gire de lo bien que huele tu comida, eh. Pues ese es el peligro que vas a correr con esta receta de buñuelos de calabacín con queso parmesano. Bueno, ese y que te lo quieran robar, así que ya lo puedes guardar a buen recaudo.

11- Coliflor al bacon con crema de queso

Claro a ver, es que no es lo mismo comer coliflor que comer coliflor al bacon con crema de queso. ¿Estamos haciendo trampas? Sí, y orgullosos. Fácil de preparar y de transportar a la oficina esta receta de coliflor es increíble para esos días en los que necesitas encontrar algo rico en el tupper para subir el estado de ánimo.

12- Solomillo al cabrales

¿Dónde te gustaría estar hoy? ¿En Asturias? Pues marchando un tupper de solomillo al cabrales. A ver, que en verdad lo puedes preparar el domingo para disfrutarlo con toda la familia y guardarte una porción para llevarte a la oficina. Está tan bueno que merece probarlo todo el mundo.

13- Macarrones a la marinera

Los macarrones con tomate están muy buenos, sí, estamos de acuerdo, pero de vez en cuándo hay que cambiar un poco, ¿no? Esta es tu oportunidad. Prueba esta receta de macarrones a la marinera y disfruta del sabor del mar desde tu lugar de trabajo -aunque esté a unos cuántos kilómetros-.

14- Arancine sicilianas

Arancine, no croquetas. Arroz, no bechamel. ¿Todavía no has probado esta receta siciliana? Pues cuando lo hagas entenderás que es un muy buen complemento para tus tupper. Y llévate ración doble porque querrás repetir.

15- Ensalada de camarones y judías blancas

Preparar una ensalada es uno de esos platos que resultan rápidos y muy cómodos, como ya hemos comentado. Seguro que ya te has dado cuenta de que las judías no son únicamente un alimento para comer caliente, y por eso te proponemos esta ensalada con camarones y judías blancas. ¡Que aproveche!

16- Espaguetis negros con gambas

Los espaguetis siempre suenan bien. Y si en este caso son espaguetis negros con gambas, suena inmejorable. Otra de las innumerables opciones que nos ofrece la pasta para llevarnos al trabajo.

17- Espaguetis de calabacín con pollo

Que no que no, que los espaguetis no tienen por qué ser pasta. Un ejemplo son estos espaguetis de calabacín con pollo. Que no viene a ser otra cosa que carne con verduras. Pero si no eres muy fan del calabacín, esta es una buena forma de engañar a la mente.

18- Ensalada de kale y quinoa

Con tanto superalimento junto en el mismo plato -o tupper- no sabemos si nos convertiremos en superhéroes. Pero lo que seguro que va a pasar con esta ensalada de kale y quinoa es que vamos a encontrar energía de sobra para continuar con la tarde de trabajo. ¡A por todas!

19- Merluza gratinada al horno

La merluza es uno de los pescados más populares en nuestro país, y por ello podemos encontrar infinitas formas de prepararla. Un ejemplo es esta receta de merluza gratinada al horno, todo un manjar muy fácil de preparar y cómodo para llevar.

20- Sopa de pescado

Otro día que tenemos que sacar el tupper hermético a pasear. Pero esta deliciosa sopa de pescado se merece cualquier esfuerzo. Fácil y rápida de preparar no puedes dejar de apuntar esta receta de cara al invierno.

21- Macarrones con queso

Si no tienes ni tiempo ni ganas de preparar la comida del día siguiente, he aquí la solución: macarrones con queso. Llámalo macarrones con queso, llámalo mac & cheese... sea como fuere, esta receta sencilla con macarrones y cheddar es una opción rápida y socorrida para esos días en los que tenemos la nevera tiritando.