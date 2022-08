Judías verdes con jamón y huevo, una receta saludable y sencilla en 15 minutos

Receta: Receta Categoría: Principal Tiempo elaboración: 00:05 Tiempo cocción: 00:10 Tiempo total: 00:15 Ficha Técnica Dificultad baja Tiempo 00:15 Raciones 4 Calorías 298

Estés de vacaciones ya o te toque resistir unos días más hasta la llegada de tu merecido descanso, mantener una buena alimentación es fundamental. Vale que llega el verano y no podemos resistirnos a comer o cenar fuera algún que otro día o a darnos un capricho en forma de helado, lo que no quiere decir que no aprovechemos los días que preparamos comida casera para elaborar platos saludables.

Comer bien no implica necesariamente tener que invertir una gran cantidad de tiempo en la cocina, por lo que, si estás perezoso pero sabes que eso no es excusa para dejar de cuidar tu alimentación, puedes preparar esta receta de judías verdes con jamón y huevo que Marta Garaulet y Rafael Anson nos proponen en su libro Simplicity. ¡Toma nota!

Judías verdes con jamón y huevo Ingredientes 4 tazas de judías verdes frescas 1 cebolla grande 120 g de jamón serrano 2 huevos cocidos 4 cucharadas de aceite Sal