Galletas de semillas de lino con solo 3 ingredientes

¡Qué gran semilla nos ha regalado la naturaleza! El lino tiene muchas propiedades. No hace muchos años que las he integrado en mi cocina. Son de una textura muy agradable y sabor muy particular. De pequeña solo oía hablar de su nombre por la ropa que estaba hecha del tallo de esta espléndida planta, y hoy en día la encuentras en muchos supermercados.

Estas deliciosas galletitas son una gran alternativa a las galletas comerciales que están cargadas de ingredientes poco saludables y así de paso practicas el arte de cocinar. Son bajas en carbohidratos fáciles y crujientes con solo 3 ingredientes básicos.

Beneficios del lino

Salus cardíaca. Las semillas de lino contienen ácidos grasos omega-3 que ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Impiden la formación de placas que estrechan las arterias.

Equilibrio hormonal. En las semillas de lino se encuentran fitoquímicos llamados fitoestrógenos. Pueden ayudar a reducir la frecuencia de los sofocos y otros síntomas de la menopausia.

Optimice los beneficios triturando las semillas. Las semillas de lino tienen paredes celulares duras que dificultan el acceso a los nutrientes para su cuerpo. Para que este digiera mejor estas semillas ricas en fibra, aplaste en un molinillo de café o con un mortero antes de utilizarlas. Las semillas enteras de lino permanecen frescas durante más tiempo que las semillas molidas. Triturar solo pequeñas cantidades a la vez y guardar las sobras

Origen. Las semillas de lino se cultivan en Oriente Medio desde 3000 aC. J.C. Las plantas producen flores azul-violetas y tienen hasta 1 metro de altura.

En la cocina

Super-polvo. Aumenta tu desayuno con un super-polvo obtenido de moler las semillas. Basta con machacar las semillas de lino con otros superalimentos, como las semillas de chía y las bayas de Goji, y almacenar la mezcla en un frasco. Agregue una cucharada a su batido matutino.

Harina sin gluten. La harina de lino sustituye perfectamente a la harina ordinaria en gran variedad de recetas. Triturar las semillas con un potente procesador de alimentos o un molinillo de café y almacenar la harina en un frasco hermético.

Mezcla de súper-semillas. Mezcla tus semillas favoritas como las semillas de lino, chía, calabazas y girasol. Mantenga su mezcla a mano para añadirla en el último minuto a sus ensaladas, sándwiches o tostadas.

Nota. La envoltura exterior de las semillas de lino es rica en fibra insoluble, que promueven la digestión.

Galletas de lino Ingredientes 1 taza de lino triturado 2 cucharadas de lino sin triturar ½ taza de agua 1 Cucharada de Aove ¼ de cucharadita de pimienta negra. 2 cucharadas de comino en polvo o en semillas Una cucharadita de condimento italiano. 2 dientes de ajo finamente picados o ½ cucharadita de ajo en polvo 1 cucharadita de romero seco ¼ de cucharadita de ajo en polvo Sal

Elaboración Procesa la taza de semillas de lino, incorpora la harina resultante a un bol y agrega las semillas enteras. Calienta agua e incorporala junto un poco de sal y aove mezcla hasta que tengas una bolita y ponla entre dos papeles de horno estira muy bien hasta que quede muy fina y corta en rectángulos. En este punto puedes agregarle las espécielas sugeridas. Hornea durante 15 a 20 minutos a 180° si fuera necesario continua horneándolas hasta que estén crujientes .

