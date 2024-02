Cómo hacer una tortilla francesa sin sartén: la solución viral para tus cenas

Después de un día largo de trabajo, no hay nada que nos de más pereza que pensar en qué podemos hacer para cenar. Queremos algo que cumpla con tres indispensables en la cocina; que la receta sea rápida de hacer, que esté buena y, lo más importante, que ensucie lo menos posible.

Parece difícil conseguir un plato que reúna esos requisitos, pero sí existe, y además esta receta es viral en España. Hablamos de la tortilla francesa hecha en agua hirviendo.

Sí, has leído bien, se cocina la tortilla en una cazuela con agua hirviendo, y solo se necesitará una bolsa con cierre zip para que no le entre agua al huevo. Haciéndolo de esta forma no solo conseguirás no ensuciar más de lo necesario, sino que será imposible que la tortilla se pegue en la sartén.

Además, a la tortilla francesa se le puede añadir otros alimentos para darle más sabor; atún, queso, tomate, pechuga de pavo, etc. Lo mejor de todo es que el resultado va a ser una tortilla perfectamente sellada y firme por fuera, y su interior va a ser pura jugosidad y sabor.

Esta receta se ha hecho eco en las redes precisamente por ser una opción para cenar rápida, sabrosa y nutritiva, que apenas manchará la cocina porque no lleva aceite y no se hace en una sartén que después tendrás que fregar.

Ingredientes para nuestra tortilla francesa

2 huevos

Sal al gusto

Pimienta al gusto

Elaboración de la receta viral

Cascamos los huevos y los echamos en la bolsa hermética que podemos dejar en un cuenco para que tenga estabilidad. Añadimos la sal, la pimienta, o las especias que queramos. Cerramos la bolsa asegurándonos de que no tiene ningún tipo de fuga, la removemos para batir los huevos y mezclarlos con las especias. En una cazuela con agua hirviendo, ponemos la bolsa dentro y la dejamos cocinarse durante unos 10 o 12 minutos. Pasado este tiempo y asegurándonos de que los huevos están perfectamente cuajados, sacamos nuestra bolsa hermética de la cazuela y, con mucho cuidado de no quemarnos, la abrimos para poder sacar nuestra tortilla, emplatarla y disfrutarla sabiendo que no vas a tener que fregar.

Tortilla francesa. haoliang / iStock

Propiedades del huevo

El huevo es un alimento estrella en cualquier plan de nutrición. Tanto la clara como la yema son ricas en proteínas y grasas saludables, necesarias para el buen funcionamiento de nuestro organismo.

Además, también es una fuente de vitaminas y minerales esenciales, tales como fósforo, hierro, calcio y cinc. Y vitaminas A, E, ácido fólico, B2, B12 y D. Todas estas propiedades lo convierten en un alimento perfecto que ayuda a prevenir enfermedades de la vista, favorece el desarrollo del cerebro y contribuye a prevenir patologías cardiovasculares, entre otros muchos beneficios.

Por cada 100 gramos, los huevos contienen:

Calorías: 159

Proteínas: 12,9 g

Hierro: 2,7 mg

Calcio: 58 mg

