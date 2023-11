Mini pastel de carne y verduras, un plato delicioso y saludable para convertirte en el perfecto anfitrión

Pensar en un pastel de carne me recuerda a mi niñez, al invierno, a esos días de frío en los que necesitas recargar fuerzas. Esta receta es de esas que son muy versátiles, tanto la puedes hacer de carne de vaca, pollo, cordero, pavo o pescado. Ojo, también de proteína texturizada en el caso de la versión vegetariana, pero en ese caso tendrás que usar huevos o similar para unir todos sus ingredientes.

Lo más importante es que la carne esté recién picada para asegurarte que no tenga aditivos, así que elige la proteína que más te guste y pídele a tu vendedor de confianza (ya sea en el super o en el pequeño comercio) que te la triture.

En este caso he usado carne de vaca que pastoreo; me aseguro de que estén alimentadas de forma natural. En Asturias hay pasto todo el año y no necesitan suplementos. Gracias a ser una actividad agropecuaria regenerativa, los suelos mantiene su microbiota natural y eso mejora la digestión y asimilación de nutrientes de estos animales, viviendo en libertad y de forma natural. Eso hace que la calidad de la carne y los nutrientes que nos aportan sean de mejor calidad y completos.

¿Sabías que este tipo de crianza permiten que se mantengan más especies de animales? Los pájaros, los insectos y los pequeños animales que viven en un ecosistema integrativo permiten que más animales e insectos salvajes puedan vivir y así mantener este estilo de vida saludable. Y eso también ayuda a nuestra salud.

Ingredientes

500 gramos de carne molida magra



80 ml de salsa mostaza, aceite y miel para reemplazar la típica salsa barbacoa. Otra opción es poner chimichurri, puré de manzanas con pimentón, ajo en polvo y una pizca de vinagre o Tapenade de Aceitunas, una mezcla de aceitunas, alcaparras, anchoas y aceite de oliva. Puedes hacer tu propia salsa estilo barbacoa con salsa de tomate, vinagre, ajo en polvo, miel, pimienta o pimienta cayena y mostaza. Y si quieres subir un nivel más agrégale amino de coco.

1 gramo (¼ cucharadita) de tomillo seco u orégano.

2,5 gramos (½ cucharadita) de ajo en polvo

2 dientes de ajo, picados (unos 10 gramos)

30 ml (2 cucharadas) de aceite de oliva (opta por aceite de oliva extra virgen ecológico para más beneficios saludables)

Sal integral y pimienta al gusto.



1 boniato grande, cortado en trozos (unos 200 gramos) preferentemente ecológica y con piel bien lavada.

450 gramos de coles de Bruselas, recortadas (cortadas a la mitad si son grandes, en cuartos si son realmente grandes). Puedes reemplazarlo por cualquier otra verdura como pimientos o calabacines.



Perejil fresco, picado (para decorar).

2.5 gramos (½ cucharadita) de cebolla en polvo.



Cómo elaborar el mini pastel de carne y verduras

Precalienta el horno a 200°C. Cubre una bandeja para hornear grande con papel de horno. Coloca los cubos de boniato y las coles de Bruselas en la bandeja para hornear. Añade el ajo picado. Rocía el aceite de oliva sobre las verduras y mezcla suavemente para que queden bien cubiertas. Condimenta con sal y pimienta al gusto y extiéndelas en una sola capa. Hornea las verduras durante 15 minutos. Mientras tanto, en un bol, mezcla la carne molida con 60 ml de salsa barbacoa, ajo en polvo, tomillo, sal y pimienta. Divide la mezcla en 4 porciones iguales y forma cada una en un mini pastel de carne con un grosor de aproximadamente 2 cm. Tras los 15 minutos, retira las verduras del horno. Haz espacio entre ellas y coloca los mini pasteles de carne. Pincela los mini pasteles de carne con la salsa barbacoa restante. Hornea durante 12-15 minutos más o hasta que un termómetro de lectura instantánea insertado en la parte más gruesa de los pasteles de carne registre 74°C. Retira del horno y, si lo deseas, espolvorea con perejil fresco picado. Sirve inmediatamente y disfruta de una comida nutritiva y reconfortante.

Consejos saludables

Controla la cantidad de sal para mantener la receta baja en sodio.

Utiliza salsa barbacoa casera o una versión comercial baja en azúcar para mantener el contenido de azúcar al mínimo.

Acompaña este plato con una ensalada verde para añadir más fibra y nutrientes a tu

Propiedades de la carne de vaca

La carne de vaca de pastura, también conocida como carne de vacuno alimentado con pasto, tiene varias propiedades nutricionales que pueden ser beneficiosas para la salud en comparación con la carne de vacuno alimentado con grano. Aquí te detallo algunas de ellas:

Menor contenido de grasa total : La carne de vaca de pastura tiende a tener menos grasa total que la carne de vacuno convencional. Esto se debe a la dieta más natural y adecuada a su naturaleza.

: La carne de vaca de pastura tiende a tener menos grasa total que la carne de vacuno convencional. Esto se debe a la dieta más natural y adecuada a su naturaleza. Más ácidos grasos omega-3 : Este tipo de carne tiene un perfil más alto de ácidos grasos omega-3, que son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y se asocian con un menor riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, cáncer y artritis.

: Este tipo de carne tiene un perfil más alto de ácidos grasos omega-3, que son conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y se asocian con un menor riesgo de enfermedades crónicas como enfermedades cardíacas, cáncer y artritis. Más antioxidantes : Incluye más vitaminas A y E, así como antioxidantes como la glutationa y la superóxido dismutasa, que pueden ayudar a proteger contra el daño oxidativo en el cuerpo.

: Incluye más vitaminas A y E, así como antioxidantes como la glutationa y la superóxido dismutasa, que pueden ayudar a proteger contra el daño oxidativo en el cuerpo. Mejor equilibrio de grasas saturadas y monoinsaturadas : Aunque la carne de vaca de pastura contiene grasas saturadas, también tiene un mayor porcentaje de grasas monoinsaturadas beneficiosas, que pueden ser más saludables para el corazón.

: Aunque la carne de vaca de pastura contiene grasas saturadas, también tiene un mayor porcentaje de grasas monoinsaturadas beneficiosas, que pueden ser más saludables para el corazón. Micronutrientes : La carne de vaca de pastura puede tener mayores cantidades de ciertos minerales y vitaminas, como el hierro, el zinc, el potasio y las vitaminas del grupo B, que son esenciales para una variedad de funciones corporales, incluyendo el metabolismo energético y la función inmunológica.

: La carne de vaca de pastura puede tener mayores cantidades de ciertos minerales y vitaminas, como el hierro, el zinc, el potasio y las vitaminas del grupo B, que son esenciales para una variedad de funciones corporales, incluyendo el metabolismo energético y la función inmunológica. Excelente fuente de aminoácidos (proteínas): es una fuente completa de proteínas, lo que significa que proporciona todos los aminoácidos esenciales que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. Los aminoácidos esenciales son aquellos que el cuerpo no puede sintetizar por sí mismo y deben obtenerse a través de la dieta.

Es importante recordar que, aunque la carne de vaca de pastura puede tener un perfil nutricional más favorable, el consumo de carne roja debe hacerse dentro de una dieta equilibrada y en cantidades moderadas, según las recomendaciones de salud actuales.

