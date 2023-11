Pastel de macarrones: una receta para disfrutar de la pasta de una forma más divertida y barata

Si tienes a un amante de la pasta en casa, puedes convertir un plato de macarrones con carne en una tarta o pastel de pasta, perfecto para una celebración más salada. Además, aunque parezca una idea distinta, no tiene ninguna complicación, simplemente vamos a disponer unos macarrones con carne picada, en una forma diferente, para hacer un plato un poco más divertido.

Los pasos a seguir, no pueden ser más sencillos, seguro que ya los has hecho mil veces, lo único nuevo que vas a necesitar es un molde de tarta que seguro que tienes en casa de otras ocasiones o si no puedes pedirlo para hacer esta idea, sencilla y barata, que esta vez te proponemos para dos personas.

Ingredientes para hacer un pastel de macarrones

La receta la puedes tener lista en 10 minutos y los ingredientes que te indicamos en este caso son para dos raciones.

200 g de macarrones grandes. Precio aproximado 1,70 euros

​200 g de carne picada. Precio aproximado 2,95 euros

​1 cebolla. Precio aproximado 1,60 euros

​350 ml de salsa de tomate. Precio aproximado 0,67 euros

​Queso parmesano. Precio aproximado 0,80 euros

Cómo hacer un pastel de macarrones

Calientas en una olla agua caliente con sal y cuando empiece a hervir ponemos la pasta. En este caso es importante cocerla al dente. ​Doramos la cebolla picada en una sartén con un poco de aceite, luego añadimos la carne y por último el tomate frito. ​Una vez los macarrones estén listos, los escurrimos y ponemos un poco de queso rallado y los colocamos 'de pie' en un molde de una tarta. ​Luego cubrimos con la salsa de tomate y rematamos con una mezcla de quesos. ​Por último, horneamos durante 15 minutos en la zona alta del horno a 225 °C hasta que el queso gratine. Cuando esté listo, lo desmoldamos con cuidado y tendremos nuestro pastel de macarrones, listo para servir.

Propiedades de la pasta

La pasta es uno de los ingredientes más populares en nuestra dieta y es un alimento rico en hidratos de carbono aunque bajo en grasas, ya que según explica desde la Fundación Española de Nutrición, es una “excelente fuente de energía, no engorda y previene de la arteriosclerosis”.

Se trata de un alimento que nos aporta energía, por lo que es ideal si vamos a realizar actividad física, además de ser un producto rico en fibra, por lo que nos ayuda a mejorar el tránsito intestinal.

Por cada 100 gramos, la pasta contiene:

Calorías: 375 kcal

Proteínas: 12 gr

Grasas: 1,8 gr

Hidratos de carbono: 75, 8 gr

Fibra: 4 gr

Calcio: 25 mg

Hierro: 1,6 mg

Magnesio: 53 mg

