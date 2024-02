Cómo hacer hummus de aguacate, el aperitivo fácil que te saca de un apuro ante cualquier visita sorpresa

El consumo de aguacate se está disparando en España, entre otras cosas porque los mejores aguacates del mundo se producen también en nuestro país según nos explican desde la Organización Mundial del Aguacate (WAO). A sus cualidades saludables a base de grasas monoinstauradas capaces de regular los índices de colesterol (suben el bueno y bajan el malo), este fruto suma su versatilidad en la cocina.

Para uno de esos momentos de crisis en los que se presenta una visita que no esperábamos, y más allá de sacar unos snacks abriendo su bolsa, te proponemos preparar un hummus de aguacate que resultará de lo más vistoso con unos crudités de acompañamiento (o unos picos de pan que tengas por casa).

La receta que te vamos a contar hoy no puede ser más sencilla, saludable y sabrosa. Nadie pensará que has tenido que improvisar ni que has tardado 5 minutos en hacerlo. ¡Toma nota!

Receta del hummus de aguacate

Los crudités de verduras acompañan de maravilla al hummus de aguacate. iStockphoto

Solamente el color de este plato llamará la atención de tus invitados. Su textura, además, es muy apetecible para untar (picos, o tortillas de maíz, trigo o pan de pita cortados, por ejemplo), o para mojar en ella unos crudités de zanahoria cortada en tiras, calabacín, rabanitos o apio, por ejemplo.

Ingredientes para hacer hummus de aguacate

A los garbanzos, imprescindibles en el hummus, se les añade en esta ocasión aguacate. iStockPhotos

2 aguacates, sin hueso ni piel

2 cucharadas de tahini

1 lata de 400 g de garbanzos (240 g escurridos)

Zumo de 1 limón

100 ml de agua helada

Sal marina

Pimienta

Para acompañar: pan de pita, picos de pan o crudités

Elaboración del hummus de aguacate

Hummus de aguacate con toppings. WAO

Ponemos el aguacate pelado y deshuesado, los garbanzos escurridos y el tahini en la batidora o el robot de cocina. Batimos todo junto, vertiendo lentamente el agua helada, hasta que esté completamente suave y con la textura deseada. Posteriormente, detenemos el procesador de alimentos y sazonamos al gusto. Servimos el hummus de aguacate en un bol bonito. Utilizamos el dorso de una cuchara para hacer unos remolinos en el hummus y decorar con los toppings que se desee. En este particular, se sugieren copos de guindilla, pimentón, comino, guindilla en polvo, un chorrito de aceite de oliva virgen extra, semillas de cáñamo, hojas de albahaca pequeñas, ralladura de la piel del limón o pétalos de rosa seca comestible. Para emplatar: presentar el plato acompañado de pan de pitta caliente, naan o crudités de verduras al gusto (o todas las opciones a la vez).

Propiedades saludables del aguacate

Los aguacates son un superalimento muy saludable para toda la familia, ya que aporta nutrientes como grasas monoinsaturadas, vitaminas, minerales y fibra.

Los aguacates contienen grasas saludables. Freepik

Por lo que respecta a las grasas monoinsaturadas, estos frutos (que se producen en España, y de muy buena calidad) tienen un elevado contenido en grasas saludables, lo que los convierte en el combustible perfecto del desayuno para afrontar el día con la energía que requiere. Sin embargo, cualquier hora del día es buena porque no resultan pesados en su digestión, ni elevan el índice glucémico.

El consumo habitual de aguacate proporciona la energía necesaria para afrontar el día. Getty Images

Para el correcto funcionamiento del cerebro y el sistema nervioso, es fundamental el consumo de grasas saturadas como las que contiene el aguacate.

En cuanto a las vitaminas, los aguacates son fuente especialmente interesante de folato (vitamina B9), y también de las vitaminas B6, B3, B2, E, C y K. De minerales también va sobrado, siendo especialmente mencionables sus aportes de potasio y magnesio.

Destaca también en este fruto su contenido en fibra, esencial para el correcto funcionamiento del sistema digestivo, y también para mantener en niveles óptimos de normalidad tanto el azúcar como el colesterol en sangre.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.