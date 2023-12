Chips de calabacín fáciles y crujientes en freidora de aire, un snack diferente y saludable

No sólo como guarnición en platos más 'importantes' de carne o pescado… el calabacín tiene personalidad suficiente como para cobrar vida por sí mismo, bien de aperitivo o bien como entrante. Sea como sea, se trata de un producto muy consumido en España, que podemos cocinar sin apenas aceite en freidora de aire y convertirlo en la estrella de la mesa.

Para llevar a cabo las dos recetas que hoy compartimos, cada una con su toque especial pero ambas crujientes, sabrosas y sencillas de hacer, sólo necesitas una freidora de aire y algunos ingredientes que se encuentran fácilmente en cualquier supermercado. Toma buena nota, y prepárate a sorprender con el próximo encuentro gastro que organices en casa.

Receta de chips crujientes de calabacín

En la freidora de aire conseguimos la textura crujiente del calabacín sin apenas aceite. Philips

Los calabacines son una de las estrellas de la cocina saludable, gracias a su versatilidad y su ausencia de calorías. Pero no nos equivoquemos, saludable no tiene por qué ser sinónimo de aburrido, ni mucho menos.

Toma nota de esta receta de chips de calabacines crujientes en freidora de aire, que apenas te llevará 10 minutos de preparación, con la que conseguirás que hasta los más pequeños de la casa coman verdura sin darse cuenta y disfrutando mucho.

Ingredientes del calabacín crujiente en chips

Las tiras de calabacín se bañan en las claras de huevo. PH.

1 calabacín

1 cucharadita de sal

2 claras de huevo

50 gr de panko (miga de pan japonés)

25 gr de queso parmesano rallado

Media cucharada de ajo en polvo

Media cucharada de pimentón en polvo

1 cucharada de aceite de oliva

Elaboración sencilla de chips de calabacín en freidora de aire

Para conseguir el resultado óptimo, hay que eliminar el exceso de agua de los calabacines. Philips

Lavamos el calabacín (fresco, y no demasiado maduro) y recortamos los extremos. Cortamos por la mitad y hacemos rodajas de 1 centímetro de grosor aproximadamente. ​Colocamos las rodajas finas de calabacín en un cuenco mediano y añadimos sal. Dejamos que reposen unos 10 minutos. ​Secamos bien las rodajas de calabacín con una servilleta para eliminar el exceso de agua. Batimos en un cuenco las claras de huevo hasta que se monten. En otro bol diferente, mezclamos el pan rallado, el queso parmesano rallado, el ajo en polvo y el pimentón molido. ​Metemos las rodajas de calabacín en el cuenco con las claras a punto de nieve. Cubrimos las rodajas de manera uniforme. A continuación, las sacamos, dejamos escurrir el exceso de líquido de las claras de huevo y las pasamos de inmediato a la mezcla del pan rallado. Volteamos y presionamos hasta que estén cubiertas de manera uniforme por todos lados. Colocamos las rodajas en una sola capa dentro de la cesta de Airfryer XL y sobre el accesorio de doble capa. Rociamos las rodajas con aceite de cocina. Horneamos a la temperatura indicada por el fabricante, durante el tiempo recomendado. 200ºC de temperatura durante 8-10 min. en el caso de Airfryer de Philips. (Si no dispones del accesorio de doble capa, puedes asar los chips de calabacín en dos tandas). ​Una vez que estén horneados los chips de calabacín, los dejamos reposar un par de minutos antes de servirlos.

¿Cuáles son los beneficios del calabacín?

El consumo de calabacín está especialmente recomendado en personas que padecen hipertensión, puesto que su gran aporte de potasio contribuye a disminuir el exceso de sodio del organismo, favoreciendo la eliminación de líquidos y, como consecuencia, la disminución de la presión arterial.

El calabacín, siempre más saludable en crudo. P.L.

Además, aunque nadie duda de que el calabacín es sinónimo de dieta saludable, quizá muchos no sepan que tiene un gran poder antioxidante (sobre todo si se consume en crudo) gracias a las vitaminas A y C que contiene, que ayudan a ralentizar el envejecimiento general, y el de la piel en particular.

Otra de las cualidades que hacen del calabacín un imprescindible en la cocina es su gran aporte de fibra, fundamental para el equilibrio del sistema digestivo y el tránsito intestinal.

Receta de 'Bastoncitos de calabacín' con salsa de yogur

Bastoncitos de calabacín fritos con aire y salsa de yogur con hierbas. Sage Appliances

La segunda receta que compartimos, similar a la anterior aunque con alguna variación aromática y mayor cantidad de queso, lleva incorporada una salsa que proporciona al calabacín crujiente un aderezo perfecto: se trata de la salsa de yogur con hierbas, cuya elaboración sencilla y rápida nos comparten los expertos culinarios de Sage Appliances.

Ingredientes del calabacín frito en freidora de aire, con salsa de yogur

Para los bastoncitos:

450g de calabacín (aprox. 4 piezas medianas)

1 ½ cucharadita de sal gruesa

55 g de pan rallado estilo japonés (panko)

60 g de queso parmesano rallado fino

1 cucharadita de orégano seco

1 pizca de pimienta de Cayena 35 g de harina común

2 claras de huevo

Para la salsa de yogur y hierbas:

250g de yogur griego

1 diente de ajo rallado fino

½ manojo de cebollino cortado en rodajas finas

¼ manojo de perejil plano bien picado

1 cucharadita de zumo de limón

½ cucharadita de sal gruesa

¼ cucharadita de pimienta negra recién molida

Aceite en espray

Paso a paso de los bastoncillos de calabacín con salsa de yogur

Cortamos el calabacín por la mitad y luego cortamos cada mitad a lo largo para obtener bastoncitos tipo cuña de 1 cm. Mezclamos el calabacín con la sal y lo colocamos en un colador sobre un bol. Dejamos que escurra durante 30 min. Enjuagamos con agua fría para eliminar el exceso de sal. Usamos papel de cocina o un paño de cocina limpio para secar bien el calabacín. Para elaborar la salsa, colocamos todos los ingredientes en un bol pequeño y mezclamos bien. Cubrimos la mezcla con papel transparente y la refrigeramos hasta que vayamos a usarla. Combinamos el pan rallado, el queso, el orégano y la pimienta en el bol de un procesador de alimentos. Licuamos hasta que la preparación sea uniforme y quede una textura ligeramente más fina. Transferimos la mezcla de pan rallado a una fuente poco profunda. Colocamos la harina en una fuente aparte. Batimos las claras de huevo en otro bol. Cuando se hayan deshecho y comience a formarse espuma, las colocamos en otra fuente aparte. Cubrimos los bastoncitos de calabacín con harina y agitamos para eliminar el excedente. Luego, colocamos el calabacín sobre las claras de huevo para cubrirlo. Dejamos que el excedente se escurra. Transferimos el calabacín a la mezcla de pan rallado asegurándonos de que todos los lados queden bien cubiertos. Usamos el aceite en espray para rociar la canasta de fritura con aire. Colocamos el calabacín rebozado en la canasta de la Smart Oven Air Fryer sin superponer las piezas y dejando espacio entre cada una. Precalentamos el horno, seleccionando freír con aire a 220 °C durante unos 12 minutos (esto, en función de las indicaciones de cada fabricante). Una vez está precalentado el horno, colocamos la canasta en la posición para fritura hasta que el calabacín quede dorado y crujiente. Sacamos la salsa de yogur de la nevera y servimos junto con los bastones de calabacín.

