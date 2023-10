Buscamos las freidoras de aire más baratas del mercado: tres modelos de menos de 50 euros que merecen la pena

En la cocina, las freidoras de aire se han convertido en uno de los pequeños electrodomésticos favoritos por los beneficios que reporta. Por un lado, nos permite preparar múltiples elaboraciones en tiempo récord y sin apenas esfuerzo y, por otro, logra cocinar con menos calorías algunas recetas como unos deliciosos churros. Y es que las airfryer no utilizan apenas aceite para realizar sus funciones, sino que se sirven del aire caliente para lograrlo.

Por ello, son muchos los foodies que las escogen como su gadget fetiche en la cocina. Y no nos extraña cuando ya han demostrado que, más allá de las patatas fritas, permite cocinar muchos otros platos... ¡tarta de queso incluida! También son unas de las favoritas porque contribuyen a ahorrar en la factura de la luz: tienen las funciones similares a un horno de convención, pero gastan mucha menos energía.

Así, el único motivo por el que muchos todavía no la tienen en sus manos es el precio, puesto que hay modelos que, en función de la capacidad y las prestaciones, requieren un desembolso mayor. Sin embargo, también encontramos en el mercado freidoras de aire baratas, como es el caso de la selección que te acercamos bajo estas líneas, puesto que ninguno de los modelos escogidos supera, en el momento de redacción de esta publicación, los 50 euros. Eso sí, debemos ser conscientes de que esto puede conllevar modelos más compactos y de menos capacidad, pero que son más que suficientes para algunas elaboraciones.

Las freidoras de aire más baratas del mercado

La freidora de Create. Con una estética semi retro y unos colores pastel muy bonitos, este modelo también es perfecto para quienes buscan opciones estéticas en su hogar. Tiene una potencia de 900 watios y 1,5 litros de capacidad, lo que se traduce en unas dos raciones (o 300 gramos de patatas). Incluye pantalla LCD para controlar la temperatura y el tiempo de cocción. Pese a su pequeña inversión, incluye temporizador y bandeja recogegrasa.

Esta freidora también cuida la estética. Create

Capacidad : 1,5 litros

: 1,5 litros Potencia : 900 watios

: 900 watios Tiempo ajustable: con temporizador

El modelo Pixel, de Cecotec. La firma española es otra de las de referencia a la hora de escoger pequeños electrodomésticos, así que sus freidoras sin aire son muy populares. También disponen de una versión low cost, el modelo Pixel, de 2,5 litros de capacidad. Igual que otros de gama superior, esta opción incluye tecnología supercook para una elaboración óptima de los ingredientes. Tiene una potencia de 1.200 watios y destaca por su diseño compacto.

Esta freidora ofrece 2,5 litros de capacidad. Cecotec

Capacidad : 2,5 litros

: 2,5 litros Potencia : 1.200 watios

: 1.200 watios Tiempo ajustable: de 0 a 30 minutos

El valorado modelo Tower. Con más de 12.000 valoraciones, esta propuesta de 2,2 litros es una firme candidata a entrar en nuestra cocina. Incluye temporizador de hasta 30 minutos y una tecnología propia de la marca para que el aire circule por todo el dispositivo. Dispone de controles manuales con una temperatura de cocción de hasta 200 grados.

Este modelo tiene más de 12.000 valoraciones. Amazon

Capacidad : 2,2

: 2,2 Potencia : 1.000 watios.

: 1.000 watios. Tiempo ajustable: de 0 a 30 minutos

Alimentos que no se pueden cocinar en la freidora de aire

Con todas las bondades que han demostrado tener estos pequeños electrodomésticos, no es de extrañar que sean muchos los que han aprendido a sacarles el máximo partido. Por ello, se ha convertido en uno de los gadgets culinarios más versátiles, puesto que cocinan mucho más que patatas fritas. Sin embargo, hay alimentos que no se pueden preparar en las freidoras de aire. Las recetas líquidas, como purés o salsas, no son compatibles con este dispositivo, puesto que pueden llegar a averiarlo. Lo mismo ocurre con la pasta, que necesita agua para su cocción, por lo que es incompatible.

Hay que prestar atención a las recetas con queso, puesto que deben estar en recipientes adecuados para evitar que al derretirse se queden restos en las piezas de la máquina. Otros alimentos, aunque pueden cocinarse, verán afectada su textura, como es el caso de las harinas sin gluten o los vegetales de piel gruesa.

