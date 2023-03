Batir espaguetis crudos para crear pasta fresca: la polémica receta que se ha hecho viral en TikTok

Las redes están repletas de trucos de cocina, ideas que pretenden hacernos la vida más sencilla. Sin embargo, en ocasiones parece que estos 'chefs de Internet' han ido demasiado lejos, proponiendo recetas que buscan más la viralidad que la buena cocina.

En las últimas semanas, una tendencia culinaria en concreto ha atraído la atención de los usuarios de TikTok, aunque no para bien. La receta en cuestión consiste en utilizar pasta seca para crear pasta fresca, batiendo nuestros macarrones o espaguetis en una licuadora

Un video publicado por @foodsfuns3 muestra a una de las chefs de la cuenta vertiendo espaguetis en una batidora, rompiéndolos y mezclándolos hasta obtener una textura similar a la harina. A continuación, vuelca este polvo sobre la encimera y añade dos huevos, como lo haría con una masa de pasta fresca al uso. Finalmente, amasa la mezcla hasta convertirla en una bola uniforme, la extiende y usa un cortador de pizza para hacer tagliatelle.

El resultado es una pasta algo densa y, aparentemente, seca. Muchos son los usuarios que se preguntan: ¿qué necesidad hay de seguir este truco?. "¿Acabas de deshacer la pasta para hacer más pasta?", "¿Por qué no has utilizado harina? Esto parece más trabajo" o "Tiene que ser una broma" son algunos de los comentarios que se pueden leer en su video, mientras que otros usuarios se echaban las manos a la cabeza preguntándose qué opinaría un italiano de esto.

Sin duda, estos vídeos virales no podrían realmente calificarse como "truco", ya que, en realidad, no ahorra tiempo ni energía. Aunque la pasta seca se bata hasta que parezca harina, realmente no hace que obtengamos el mismo resultado, pues este polvo no tiene los mismos compuestos ni elasticidad que aporta la harina clásica.

Para hacer en casa tu propia pasta fresca, de la manera tradicional, solo necesitas harina, aceite de oliva, huevo, agua y sal. Con estos ingredientes básicos, que casi todos tenemos por casa, podemos hacer una masa en pocos minutos, que luego dejaremos reposar y cortaremos en la forma que más nos guste.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.