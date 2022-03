Alcachofas al horno, una receta fácil paso a paso

Receta: Alcachofas al horno Categoría: Primer plato Tiempo elaboración: 10:00 Tiempo cocción: 50:00 Tiempo total: 60:00 Ficha Técnica Dificultad Fácil Tiempo 60 minutos Raciones 4 Calorías 125 kcal

Los enemigos de la alcachofa, que los hay, critican su peculiar sabor (a quien no le gusta, no le gusta y punto) y que cunde poco. Hay que retirar hojas y hojas hasta quedarnos con su corazón, que es lo que cocinamos. Así surge un tercer reparo: la alcachofa no es la hortaliza más barata ni por precio ni por lo que acabamos usando.

Pero es un tesoro, un dorado de las verduras... eso, al menos, pensamos los que amamos el sabor tan peculiar, realmente único de la alcachofa (pocas hortalizas tienen su propio licor: aquel Cynar de hace mil años).

. ARCHIVO

Y encima es una flor. La Cynara scolymus (ese es su nombre científico) no es un fruto, ni una raíz; tampoco la hoja de la planta. La alcachofa es tan chula como una flor.

Es una verdura muy versátil. La alcachofa la podemos preparar frita, asada, a la plancha, cocida e incluso, cruda en ensalada. Esta vez vamos con una receta bien sencilla para hacerla al horno.

Alcachofas al horno Ingredientes

Alcachofas (6) Limón (2) Pimienta Sal Aceite de oliva