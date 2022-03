El truco para evitar que la tortilla de patata se pegue a la sartén

La tortilla de patata es uno de esos platos que arrasan por donde van. La simpleza de esta receta ha convertido a la tortilla de patata en uno de los platos bandera de nuestra gastronomía en todo el mundo.

Cuando hablamos de simpleza en la tortilla de patatas lo hacemos de ingredientes, no de técnica. Bien cuajada, más crudita, con cebolla, sin cebolla... Para gustos los colores. El punto y los ingredientes de la tortilla de patata es uno de los debates gastronómicos nacionales más polémicos, haciendo de la tortilla de patata una auténtica leyenda de la gastronomía española.

A la hora de cocinar una tortilla de patata, elegir una buena sartén es casi igual de importante o más que elegir buenos ingredientes. Conseguir que el huevo no se pegue a la sartén para darle la vuelta con éxito es el primer paso para preparar una tortilla de patata exquisita.

Queremos que la tortilla no se nos pegue pero no queremos abusar el aceite, ni por sabor ni por salud. ¿Cómo lo hacemos entonces? Este es el truco para conseguir que la tortilla no se puede a la sartén.

Aceite de quita y pon

Para conseguir que la tortilla no se pegue no podemos escatimar en aceite, sí, pero tampoco hace falta que los ingredientes naden. ¿Cuál es la solución? Bañar bien la sartén sin que afecte a los ingredientes.

Para conseguir que la tortilla de patata te quede perfecta y no se te pegue a la sartén tienes que echar un cazo abundante de aceite y dejarlo calentar en la sartén hasta que esté humeante y el aceite se empiece a separar.

Cuando llegue a este punto de calor retiramos el aceite caliente de la sartén y cocinamos los ingredientes de la tortilla de patata con la cantidad de aceite residual que se queda en la sartén. De esta manera, toda la sartén estará impregnada de aceite pero sin que lo absorban los ingredientes.