Albóndigas de pollo fáciles con zanahorias y salsa de yogur, la receta más saludable con la que triunfarás

Receta: Albóndigas con zanahoria y salsa de yogur Categoría: Primer plato Tiempo elaboración: 00:25 Tiempo cocción: 00:45 Tiempo total: 01:10 Albóndigas con zanahoria y salsa de yogur Dificultad baja Tiempo 70 minutos Raciones 4 Calorías 387 kcal

¡Cuántos recuerdos traen las albóndigas o por lo menos a mí!. De pequeña, cuando llegaba a la casa de mis abuelos y había un olor que inundaba el alma, ya sabía qué había albóndigas con salsa para comer. Uff! ¡Qué tiempos! Por aquel entonces mi abuela las freía y luego las guisaba.

¡Cuánta felicidad sin pensar en más que disfrutar! Porque siempre después pasabas todo el día jugando con los primos o amiguitos. Más tarde, llegó el tiempo en que había que cuidarse y con la adolescencia odiábamos los fritos por la fobia que había en la época a las grasas -creo que nos habíamos ido al extremo opuesto-.

Hoy sabemos que aquella fobia no tenía tanta razón. Lo que sí conocemos es que aquel aceite de maíz refinado y calentado no era tan bueno. De generación en generación vamos aprendiendo con la esperanza que sea para mejor, y por eso hoy te traigo una receta de albóndigas que no tienes que freírlas pero sí hornearlas.

Propiedades de las zanahorias

Ricas en betacaroteno, las zanahorias permiten que el cuerpo sintetice vitamina A partir de esta pro vitamina. Una dieta rica en betacaroteno también se asocia con una reducción significativa del riesgo de ciertos tipos de cáncer. Además, el carón facilita la digestión ayuda a controlar el peso corporal y contiene silicio, útil para la piel y el cabello. Su betacaroteno, asociado al licopeno y la luteína, favorece la buena salud ocular.

Control de peso. Gracias a su alto contenido en fibra, la zanahoria proporciona sensación de saciedad y favorece el tránsito intestinal regular

Salud de la piel. Además de betacaroteno, licopeno y luteína, las zanahorias contienen sílice beneficioso para la salud de la piel y las uñas

Una vista perfecta. La luteína y el licopeno ayudan a preservar la vista y la visión nocturna

¿Cómo aprovecharlo al máximo?

No tires las copas. Saludables hojas de zanahoria cobertura, para reemplazar cualquier otra hierba picado fresco. También puedes comerlas y en infusión, por sus propiedades antisépticas

Mejora la absorción de sus vitaminas (hasta 6,5 veces) si las zanahorias están cocidas.

Albóndigas de pollo con zanahorias y salsa de yogur Ingredientes • 750 g de zanahorias pequeñas • 500 g de pollo molido o pavo molido • 6 cebolletas • 1 huevo grande batido • 2 cucharadas pan rallado • 1 taza de yogur natural estilo griego

Condimentos 3 cucharaditas ralladura de limón preferentemente ecológico ½ cucharadita hojuelas de pimiento rojo triturado 5 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 2 cucharadas zumo de limón fresco, y más para servir 2 cucharaditas garam masala 2 tazas de rúcula baby o berros Sal

Elaboración Mezcle las zanahorias, las hojuelas de pimiento rojo, 2 cucharadas de aceite y ½ cdta. de sal en una bandeja para hornear. Ase en la rejilla inferior, dándole la vuelta de vez en cuando, hasta que las zanahorias estén bien doradas y tiernas, aproximadamente de 20 a 25 minutos. Mientras tanto, mezcle el pollo, las cebolletas, el huevo, el pan rallado, la ralladura de limón, el garam masala, 2 cucharadas de aceite y 1½ cdta. sal en un tazón grande hasta que se integren bien. Con las manos o con la ayuda de unas cucharas, dé forma a la mezcla en pequeñas bolitas y colóquelas en una bandeja para hornear. Introdúzcalas en el horno volteándolas de vez en cuando con la ayuda de una espátula, hasta que estén doradas, de 15 a 20 minutos. Mientras tanto, bata el yogur, 2 cucharadas del zumo de limón y ¼ de cucharadita de sal en un tazón pequeño. Vierta la salsa sobre el fondo de cada plato o divídala en pequeños vasitos para acompañar el plato. Coloque las zanahorias con albóndigas sobre salsa de yogur, luego cubra con rúcula. Rocíe con aceite y zumo de limón; sazone con sal si fuera necesario.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.

Referencias