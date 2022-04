El vino español que encanta a Amber Heard, según Johnny Depp: "Se podía beber dos botellas cada noche"

©[AlexPro9500 de Getty Images Pro] via Canva.com y EFE / Steve Helber. / Montaje: 20minutos.

Seis semanas de declaraciones, una demanda de 50 millones de dólares y continuos descalificativos. Los actores Johnny Depp y Amber Heard protagonizan desde hace más de una semana uno de los juicios más mediáticos de la historia. Esta pareja de 'celebrities' se divorció en 2016, tan solo un año después de casarse, tras las acusaciones de Heard de violencia doméstica y consumo de drogas y alcohol por parte de Depp. El de Kentucky negó todas las acusaciones, pero el conflicto se reavivó en 2018, cuando la actriz publicó un artículo en 'The Washington Post' sobre la violencia doméstica hacia las mujeres. Ese el origen del juicio por la demanda millonaria por difamación que Depp interpuso a Heard y que se celebra estos días en Virginia (EEUU). Un cruce de acusaciones constantes entre los actores en el que ha tenido protagonismo un vino español: el Vega Sicilia.

"La señorita Heard bebía y le encantaba un vino español llamado Vega Sicilia. Tanto a ella como a sus amigas. Se podía beber dos botellas cada noche, sin problema", declaró Depp en una de las sesiones del juicio.

Una predilección por este vino español que ratificó esta misma semana Ed White, el asesor financiero de Depp. Según sus declaraciones, Heard tenía afinidad por una botella de 500 dólares (472 euros) de Vega Sicilia. De hecho, para la fiesta de su 30 cumpleaños en abril de 2016 (la noche en la que tuvo lugar una pelea que desencadenó la separación de la pareja), pidió cinco botellas de ese vino y ocho de otra marca.

Estas menciones han disparado las búsquedas sobre la prestigiosa bodega española en EEUU. Tal y como compartió un usuario de 'Reddit', la página de Vega Sicilia en Wikipedia pasó de tener 129 visitas en los tres días anteriores a la mención, a conseguir 2.508 en los tres días posteriores. Estos datos se corroboran en Google Trends, ya que de tener escasas búsquedas al otro lado del océano, el "vega sicilia wine" tuvo un crecimiento del 1.550% desde el inicio del juicio, gozando de un pico de búsquedas el día 20 de abril.

Un vino histórico de calidad

El origen de este vino codiciado por Amber Heard y Johnny Depp se remonta a 1864. En ese año se funda la bodega Vega Sicilia en la localidad de Valbuena de Duero (Valladolid), enfocada principalmente a la producción de brandy. En 1982 llega el cambio que da lugar al vino actual (DO Ribera del Duero y DO Calificada Rioja): la familia Álvarez Díez compra la bodega y crea la marca TEMPOS Vega Sicilia.

Se amplió la superficie de los viñedos a 250 hectáreas, predominando la uva local llamada tempranillo (también hay cabernet sauvignon y merlot) y se desarrollaron procesos de calidad de primer nivel para obtener un vino de máxima calidad gracias también a las aguas del río Duero. Además, el grupo Tempos Vega Sicilia incorporó cuatro bodegas en otras zonas de España y Europa: Alion (Denominación de Origen Ribera del Duero), Pintia (DO Toro), Macán (DO Calificada Rioja) y Tokaj Oremus (Hungría).

Por ello, no es de extrañar que Vega Sicilia se encuentre entre las diez marcas de vino más admiradas del mundo. En concreto, obtuvo el décimo puesto en la lista de 'The World's Most Admired Wine Brands 2022'.

Los principales vinos de Vega Sicilia y sus precios

Único

El vino tinto referente de Vega Sicilia. Combina el tempranillo y el cabernet sauvignion en distintas proporciones para dar lugar a un sabor espectacular. Como gran peculiaridad, cabe señalar que es el vino tinto que tiene "la crianza más larga del mundo": casi 10 años entre madera y botella, de los cuales seis suelen ser en madera y cuatro en botella. Los precios de cada botella oscilan entre los 300 y los 400 euros.

Único Reserva Especial

Un vino tinto tradicional que no lleva añada que la marca define como el Vega Sicilia "con más personalidad". Una mezcla de las mejores cosechas con un estilo irrepetible. La botella de este vino oscila entre los 400 y los 550 euros de media, por lo que parece ser el vino concreto que gusta a Amber Heard y Johnny Depp.

Valbuena 5º

El vino Valbuena 5º de Vega Sicilia. ©[Anukool Mernmuang de Getty Images] via Canva.com y Drinks&CO. Montaje: 20minutos.

La expresión "más pura" del tinto fino (tempranillo) de la marca. Su nombre se debe a que tras su fermentación pasa por una crianza de un lustro, entre madera y botella. El precio de la botella ronda los 134,89 € en Drinks&CO.

Otros vinos de Tempos Vega Sicilia son el Alión, el Pintia, el Macán Clásico, el Macán, el Oremus Mandolas, el Oremus Petracs, el Oremus Late Harvest, el Oremus Aszú y el Oremus Eszencia. Sus respectivas características se pueden consultar en la web de la bodega.