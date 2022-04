Pasta Grannies, las abuelas italianas que arrasan con sus recetas y trucos tradicionales de pasta

De las recetas tradicionales, quienes mejor las preparan siempre son las abuelas. Da igual si hablamos de un plato de puchero castellano, de unos nigiris en Japón o de la pasta en Italia. Dicen que la experiencia es la madre de la ciencia y en la cocina, nuestras abuelas lo han demostrado con creces.

Vale que la pasta sea tan socorrida que cuando llevamos el tiempo justo la echamos a cocer, le ponemos un poco de tomate y queso por encima y nos queda un plato sencillo y delicioso, pero cuando hablamos de pasta fresca italiana, de la de verdad, la cuestión va mucho más allá.

Como nadie conoce los productos tradicionales como las abuelas, ¿por qué no aprender de las mejores? Eso es algo que ya ha pensado en Pasta Grannies, el proyecto de Vicky Bennison en el que muestra al mundo los trucos y secretos de las mujeres que siguen haciendo pasta a mano.

Abuelas 'youtubers'

Vicky Bennison recorre Italia buscando y grabando a esas mujeres que conservar la tradición de la pasta y que siguen elaborándola a mano día tras día, una tradición que está desapareciendo poco a poco en el país.

Con más 850.000 subscritores en YouTube, estas abuelas italianas muestran al mundo a través del canal de YouTube Pasta Grannies su modo de elaborar el plato más típico del país con sus trucos y secretos. Toda una fuente de sabiduría.

A raíz del éxito del canal de YouTube, las recetas de las diferentes matriarcas de la familia se han publicado en el libro Pasta Grannies: The Secrets of Italy's Best Home Cooks, una maravillosa colección de recetas de pasta italiana perfeccionadas.

Además de YouTube, las Pasta Grannies han pegado el salto también a Instagram, donde comparten vídeos cada día con sus casi 700.000 seguidores, que no se quieren perder la verdadera forma de elaborar la pasta fresca italiana.