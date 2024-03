El truco de cocina para la pasta que causa polémica entre los italianos

Hay un dicho en España que dice “cada maestrillo tiene su librillo”, y significa que cada persona tiene su forma de hacer y deshacer. Este refrán se puede aplicar al mundo gastronómico porque cada persona cocina como quiere, modificando recetas originales a su gusto, inventándose otras, y con sus trucos particulares entre los fogones.

Sin embargo, hay un tipo de gastronomía que tiene unas normas muy marcadas a la hora de cocinar sus platos: la italiana. A diario leemos artículos o vemos videos en redes sociales que enseñan a cocinar pasta según los expertos italianos. Si nos salimos de esas “normas no escritas”, tenemos que prepararnos para lluvia de críticas que va a recibir nuestra forma de hacerlo.

Exactamente, eso es lo que le ha ocurrido al truco de hacer fideos con espaguetis, que se ha hecho viral, pero por las críticas recibidas.

Hacer fideos partiendo espaguetis: la polémica está servida

Un usuario de TikTok publicó un video en que mostraba cómo hacer fideos para sopa a partir de espaguetis finos. El truco es muy sencillo, tan solo hay que envolver la pasta en un trapo limpio y pasarlo —presionándolo— contra el borde de la encimera. Haciendo esto, los espaguetis se parten en cachitos pequeños, simulando unos fideos.

La finalidad del truco no era otra que poder conseguir unos fideos cuando no se tuviesen en la despensa. Sin embargo, lejos de las respuestas favorables en las que se agradeciese el vídeo, solo recibió críticas por parte de la comunidad de TikTok. “No soy italiana, pero me dolió más a mí que a los espaguetis”, comentó un usuario. “Ese sonido es el corazón de miles de abuelas italianas rompiéndose al unísono”, añade otro.

Otro truco para cocinar pasta que causa críticas en las redes sociales

En este caso, el video que se viralizó en Instagram lo publicó una influencer estadounidense, Monique Vloz, que enseñaba cómo ahorrar energía al hacer pasta. “Tienes que cocinar tu pasta en agua hirviendo durante dos minutos, luego la apagarás, la taparás y la dejarás reposar por 10 minutos, para que así el calor termine de cocer este alimento y quede al punto”, explica Monique.

No tardaron en llegar las criticas desde que lo publicó. “Este es el truco más estúpido que he visto nunca”, protestó un usuario. “No, no y no. Punto, basta, Italia está llorando”, respondió otro.

