¿Se puede sustituir el aceite por sal a la hora de freír? Esto dice la ciencia

En España hay exactamente 14 formas de cocción: freír, sofreír, hervir, guisar, a la brasa, etc. Todas ellas son utilizadas para la elaboración de riquísimos platos, pero hay novedades en el uso de alguna de ellas que seguramente no conocías.

Para freír cualquier alimento lo normal es utilizar aceite, aunque, la sal puede cumplir perfectamente su función. Con este truco no volverás a consumir más aceite. Así lo informa un experto en cocina que se ha hecho viral en TikTok: @soycienciaycocina.

Descubre la fritura por sal

La sal es un compuesto químico que contiene altas propiedades de conducción y retención térmica, muy similar al azúcar. La diferencia entre ambas es que esta última, al estar en altas temperaturas (en torno a 150 grados aproximadamente), se derrite, obteniendo una textura líquida.

En cambio, la sal, al exponerla a una temperatura igual o mayor (en torno a 800 grados) también se funde, pero no cambia su composición. Por lo tanto, logra quemar cualquier alimento que esté a su alrededor.

Cuando este compuesto está en una sartén a 200 grados, puede freír de manera rápida cualquier alimento, como por ejemplo, la pasta. Este proceso se conoce como 'suflado en seco'.

Para poder utilizar este método, solo es necesario coger una sartén, añadir el ingrediente que desea freír y echar una gran cantidad de sal. Hay que removerlo bien para que no se pegue en el fondo. No será necesario añadir sal, ya que el ingrediente adquiere el sabor, pero no queda salado porque una vez listo, hay que sacudirlo bien y retirar todo el exceso de sal. Ten cuidado con la sal, ya que, puede quemarte.

Propiedades de la sal

La sal es un compuesto químico de sodio y cloro con numerosos beneficios para nuestro organismo. Su alto contenido en sodio y minerales, como el potasio, el magnesio, el yodo, el hierro, el calcio, etc., hacen que sea un condimento perfecto para el humano.

Aunque no hay que abusar de ella, porque al igual que tiene beneficios, también tiene algunos inconvenientes. Un uso excesivo puede provocar un aumento de la tensión.

Por cada 100 g, la sal contiene:

Sodio : 38 mg

: 38 mg Calcio : 29 mg

: 29 mg Hierro : 0,3 mg

: 0,3 mg Fósforo : 8 mg

: 8 mg Magnesio: 1 mg

