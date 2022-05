Errores que cometemos al hervir los alimentos y una solución saludable, rápida (¡y económica!)

Todos hemos hervido (o todavía hervimos) alguna vez las verduras, porque es la manera más rápida y cómoda de cocinarlas. Pero, debemos tener en cuenta que se trata del método por el que más nutrientes pierden los alimentos, ya que se quedan en el agua, y por el que comemos con menos sabor la verdura. De hecho, los expertos gastronómicos calculan que hirviendo un alimento se pierden hasta el 90% de los principios básicos de hortalizas como el brócoli.

Por tanto, si de verdad queremos comer brócoli y que no esté soso, sino que mantenga todo el sabor. O, incluso, queremos que nuestros hijos se lo coman (¡seguro que esa batalla es más complicada!) debemos asegurarnos de que la lucha ha servido para algo y de que se han mantenido los nutrientes. Algo que solo es posible con la cocina al vapor. Por eso, desde 20deCompras recomendamos esta manera de cocinar, ya que es la única manera de que los alimentos conserven mejor su textura, sabor y nutrientes.

Cuando cocemos las verduras en agua es posible que los nutrientes se filtren en el líquido de cocción. Sin embargo, no es un problema cuando preparamos un caldo, por ejemplo, ya que todas las propiedades permanecen y se consumirá de todos modos. Así que, si quieres seguir hirviendo, hazlo solo cuando no se trate de hortalizas o verduras. Y, si nunca has cocinado al vapor, atento a una solución rápida, fácil y económica con la que podrás dejar de cocer de una vez. Solo necesitarás una cesta vaporera de acero inoxidable para colocar dentro de una de las ollas que ya tienes en tu menaje de cocina. Una vez la tengas en tus manos, su mecanismo es muy fácil, solo hay que tirar de los bordes hasta acomodarla a tu cacerola, poner agua en el fondo y los alimentos encima de esta cesta para que se cocinen ¡al vapor!

Cocinar al vapor es una opción de cocción saludable, ya que ayuda a retener más del 90% de los nutrientes esenciales que generalmente se pierden en otros métodos de cocción. Amazon

Para los más exigentes

Si esta solución rápida, fácil y económica con la que puedes aprovechar el menaje que ya tienes en casa no te convence, porque quieres dar un paso más en la profesionalidad de tus platos, y cocinar varios a la vez, entonces, puedes probar la vaporera de tres recipientes más vendida de Amazon. Es de la marca Russell Hobbs y podrás cocinar arroz, verduras y pescado al vapor manteniendo el máximo de nutrientes y vitaminas. Lo mejor es que serás capaz preparar muchas cosas a la vez, porque los recipientes tienen una capacidad de nueve litros, cuenta también con una cubeta de un litro para hacer arroz y hasta una rejilla para huevos.

Dispone de 2 entradas de agua laterales y bandeja para recoger el agua sobrante. Amazon

