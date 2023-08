Qué es el 'super green', la bebida saludable que se ha hecho viral

Las bebidas y batidos saludables están cada vez más a la orden del día. Los hay de todo tipo, de frutas, de verduras, incluso versiones juntas que pueden elaborarse fácilmente con solamente dos ingredientes.

Ahora se han puesto de moda los 'super green', que a diferencia de los batidos y bebidas saludables, no llevan frutas ni verduras, están compuestos únicamente de agua y semillas de plantas en polvo, que ayudan a tener una dieta saludable.

Bebida saludable rica en vitaminas

Los 'super green' causan el mismo efecto que un smothie o un batido elaborado con verduras y frutas, ya que las especias de las plantas sustituyen todos esos productos proporcionando las mismas cantidades de vitaminas y proteínas.

Una bebida de 'super green' contiene: tanta vitamina C como 5 mandarinas, vitamina A como 2 trozos de lechuga, vitamina B6 como 4 plátanos. Contiene además biotina, ayuda al crecimiento del cabello y evita la rotura de las uñas. Además de antioxidantes, enzimas digestivas y probióticos naturales y fibra adicional como arroz, inulina y fibra de manzana. Según Melissa Nieves, nutricionista y dietista de Nutrición al Grano: "Pueden ser una opción para las personas a las que les desagrada o les cuesta incorporar suficientes verduras y frutas en su dieta".

Aunque estos batidos tengan la misma fuente de proteínas y vitaminas que las frutas y verduras, no es recomendable sustituirlos ni reemplazarlos en una dieta sana y equilibrada.

"No hay sustituto para los alimentos enteros y sin procesar. Así que no, estos suplementos no pueden reemplazar a los ‘vegetales reales’. Las frutas y verduras frescas también son una gran fuente de fibra, mientras que los polvos verdes son bajos en ella. En su forma completa, las verduras también brindan la satisfacción de masticar y son ricas en agua, hidratan y sacian más", afirma la nutricionista en Nutrición al Grano.

Qué ingredientes contiene

Además de todos los puntos positivos que tiene esta bebida, es fácil de elaborar, ya que las especias vienen en polvos y solamente requieren agua, aunque también se puede mezclar con zumos o batidos.

El color verde que tiene esta bebida procede de las plantas. Aunque, hay algunos que contienen verduras y frutas, suelen ser: espinacas, acelgas, espárragos, brócoli, pepinos, alcachofas, etc.

