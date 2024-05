El nuevo producto de Mercadona para los amantes de la carne: un plato premium y gourmet

No hay dudas de que Mercadona conoce el secreto del contenido viral. Pretendiéndolo o no, lo cierto es que la cadena de Juan Roig destaca en las redes sociales cada vez que añade un novedad al catálogo de productos. Pese a que estos tardan en llegar al resto de España, Valencia siempre cuenta con las innovadoras creaciones culinarias que el supermercado lanza. Esto hace que los consumidores se interesen por probar los nuevos platos y más si te lo dan listo para servir. Es lo que ha ocurrido con el novedoso Steak Tartar de vacuno. Un plato sofisticado para los amantes de la carne.

Aunque este producto puede contar con pocos adeptos por su carácter crudo, lo cierto es que aquellos amantes de la carne no podrán quejarse. Mercadona ha vuelto a poner en manos de sus consumidores un alimento cómodo y llamativo, ya que no hay más que mezclar y servir en el momento. Lejos de servir un tradicional Steak Tartar, el supermercado ha innovado para ofrecer una nueva y especial versión marinada.

Lo nuevo de Mercadona: Steak Tartar marinado

El nuevo Steak Tartar marino se compone del 70% de producto cárnico, con carne de vacuno al 92%, al que se la añade un salsa. Este marinado, que compone el otro 30% del alimento, se ha elaborado con agua, aceite de girasol, pepinillos, salsa Worcester, mostaza, cebolla, zumo de limón, vinagre, yema de huevo (en polvo) o tomate. No es raro que se haya viralizado este producto, ya que no se suele ver en otras cadenas de supermercados.

El steak tartar es un plato que tiene su origen en Europa y no es otra cosa que pequeños cortes de carne cruda, generalmente ternera, a los que se le añaden otros ingredientes y condimentos para proporcionarle un intenso sabor. Comúnmente destaca por los pepinillos o las alcaparras así como por la cebolla, lo que le aporta frescor. Y, es que, lo más importante en un steak tartar es que la carne sea fresca y de calidad. Esto es lo que más ha generado dudas a los consumidores del Mercadona.

Los clientes se preocupan por la conservación

Steak tartar con mezcla de lechugas. Nicolas Jooris-Ancion / iStock

Aquellos que siguen de cerca las novedades de Mercadona se han sorprendido ante esta última novedad. El Steak Tartar, por lo general, se presenta en restaurantes como un plato gourmet. Y, es que, la carne debe ser de una gran calidad para que el plato consiga su espectacular sabor y frescura. Es esto lo que le hace ser un producto con precio medio alto en las cartas. Mercadona, sin embargo, lo ofrece por 5,70 euros en una bandeja de 200 gramos. Pero las dudas generadas por los consumidores no es otra que su conservación.

Aquellos apasionados de la carne saben que un tartar debe ser preparado y consumido al momento, para mantener así a las bacterias alejadas de la carne cruda. Para hacer frente a esto, el producto de Mercadona ha tenido que recurrir a conservantes de tipo E- (E-250, E-252, E-325 o E-262), así como otros estabilizantes y antioxidantes. Una opción que a muchos clientes no ha convencido: "En serio, el steak tartar debe cortarse al momento" o "No me fío de comer carne cruda, venga de donde venga", son algunos comentarios en redes sociales sobre el producto.

Sin embargo, otros valoran a este producto como una opción perfecta para darte un capricho. Además, también destacan que sea un alimento premium que no requiera de cocinado y puedan servir en casa ofreciendo así a sus comidas un toque gourmet y sofisticado con el que sorprender a cualquier invitado.

