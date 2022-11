Qué es el corte 'brunoise' y por qué deberías picar siempre así la cebolla

Seguro que en alguna ocasión te has sentido inspirado y has puesto un vídeo receta de alguno de los grandes chefs para intentar seguirlo paso a paso y has escuchado alguna palabreja técnica que no has terminado de pillar muy bien.

Una de las técnicas más comunes que se utilizan en cocina para picar verduras es la técnica brunoise, un corte de cocina que consiste en seccionar la verdura en dados pequeños sobre una tabla de cortar.

En el caso de la cebolla, al tratarse de un vegetal que ya tiene sus propias capas, para que nos se nos desmoronen mientras estamos cortando, basta con conocer la técnica indicada.

El usuario de TikTok kev.cocinero nos muestra en uno de sus vídeos qué cortes tenemos que hacer en la cebolla y de qué manera para conseguir picarla en cubos perfectos de una forma cómoda y rápida.

Cómo cortar en 'brunoise'

Lo primero que tenemos que hacer es cortar la cebolla por la mitad y retirar la parte de abajo. En cuanto a la parte superior, cortamos al ras de los pelillos.

"Colocamos la cebolla con la parte de los pelitos hacia arriba, y la clave de todo esto es que los cortes no lleguen al extremo. Empezamos con pequeños cortes verticales", explica el autor del vídeo.

Una vez hemos hecho los cortes verticales, hacemos los cortes en plano de abajo a arriba, desde la parte de abajo que hemos cortado hasta el nudo sin llegar el extremo. "Hacemos un corte, hacemos otro más arriba, y si la cebolla es grande, incluso podemos hacer otro corte superior".

Para finalizar, con los dedos presionamos bien la cebolla y realizamos los últimos cortes, si antes era de abajo a arriba, en esta ocasión de un lado a otro. De esta manera, en pocos segundos tendrás la cebolla entera picada en dados de igual tamaño lista para usar.

