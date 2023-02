Cuando hablamos de novedades en los supermercados, rápidamente nos viene a la mente Mercadona. La cadena valenciana suele sorprender a menudo a sus clientes con productos novedosos, ingredientes o platos de comida preparada que los amantes de Hacendado se mueren por probar los primeros. Pero, por otro lado, también hay muchos productos que desaparecen de su surtido, ya sea por una renovación del catálogo o porque Mercadona los sustituye por una versión de marca blanca.

Cuando los productos desaparecen de las estanterías de Mercadona, muchos clientes acuden a las redes para preguntar sobre su paradero. La propia cuenta oficial de la cadena se encarga de responder, informando de cuáles son los productos que ya se han retirado y ofreciendo alternativas similares. Estos son algunos de los productos que Mercadona ha retirado de su surtido este mes de febrero.

Galletas rellenas de avellana

Hace solo unos meses entraban al catálogo de Mercadona estas galletas rellenas de cacao y avellana. Ahora, la empresa de supermercados ha confirmado que ya no se encuentran disponibles en sus estanterías: "Ya no tenemos estas galletas a la venta en nuestras tiendas y no disponemos de más información", tuiteaba la cuenta de Mercadona. Este producto era una versión marca Hacendado de las Nutella biscuits que la marca de Ferrero lanzó hace ya años, unas galletas rellenas de crema de cacao y avellanas con un sabor similar a la crema de Nutella.

Crema de arroz y lentejas

Otro de los productos que ya no se pueden adquirir en estos supermercados es la crema de lentejas con arroz, un producto de comida preparada listo para comer tras 3 minutos de microondas. Esta crema venía en un formato bol individual de 350 gramos, una ración para una persona, y entró como novedad en Hacendado en 2021. Ahora, la cuenta oficial de Mercadona ha confirmado que no formará parte de su surtido a partir de ahora.

@Mercadona habéis retirado la crema de arroz y lentejas? Porque ya hace días que no la veo. 🥺 — G_l_o (@DulceGloria_) February 11, 2023

Presentada en un envase de 350 mililitros y vendida a 1,60 euros la unidad, esta crema contaba con ingredientes de calidad como las lentejas, el arroz, las verduras y el aceite de oliva. Era 100% natural y no llevaba conservantes añadidos.

Crema de lentejas con arroz de Mercadona. MERCADONA

Pizza de pollo

Dentro de la sección de congelados, la pizza de pollo, con calabacín, tomates Cherry y queso mozzarella, era una de las más demandadas por los clientes. La cuenta de la cadena ha informado de que han decidido retirar esta pizza de su surtido, pero ofrece una alternativa dentro de su catálogo: "Ya no tenemos esta pizza a la venta en nuestras tiendas, pero ahora puedes encontrar la Pizza Prosciutto", señalan.

Habeis eliminado la pizza de pollo? La que tiene tomatitos cherry?

No soy muy de pizzas y esa me encanta!

Hace 2 meses que no hay en los mercadonas de Bilbao. — Peta Zetas (@PetaZetasforyou) February 12, 2023

Tomate natural tamizado sin piel

Tampoco seguirán a la venta en Mercadona los bricks de tomate natural tamizado sin piel, un producto que sus clientes ya han empezado a echar de menos.

@Mercadona Hola buenas tardes, hace unos días q no encuentro en vuestros supermercados los brick de tomate natural tamizado sin piel. Era un tomate excepcional, lo habéis quitado de vuestros productos? — Jesús (@Gades40je) February 11, 2023

Se trataba de un tomate natural previamente pelado y triturado, pasado después por un tamiz. Su uso estaba bastante extendido como alternativa natural al tomate frito. En su cuenta de Twitter, Mercadona propone a sus clientes que sustituyan este brick de tomate tamizado por su Tomate Triturado, en formato de 400 g o 800 g. Sin embargo, algunos usuarios han destacado que esta opción incluye azúcares, mientras que el tamizado no lo hacía.

Tomate tamizado sin piel Mercadona

Empanada artesana de verduras y setas

La cadena de supermercados valenciana también ha tomado la decisión de eliminar de su surtido su empanada de verduras y setas, una receta artesana que conquistaba a sus clientes. Mercadona había mejorado la receta de esta y otras de sus empanadas el año pasado.

hola @Mercadona, habéis quitado vuestra empanada artesana de verduras y setas??🥹💔 — paloma🍿 (@palomacean) February 10, 2023

Copas de avellana y nata

Este postre lácteo con nata montada y avellana tampoco estará disponible en Mercadona a partir de este mes de febrero, según ha confirmado el supermercado a través de Twitter. Sin gluten y con mucho sabor, era un postre muy querido entre los usuarios. "En su lugar disponemos de la Copa de Chocolate y Nata", afirman los encargados de la cuenta oficial de Mercadona.

Que tristeza 😥. Eran mis copas favoritas. Las galletas no las encontré en la tienda de la calle Latina de Madrid https://t.co/2yqENtPZZZ — Pätricia Sαnchεz ღ (@Patri22ia) February 10, 2023

Paté Argal de hígado de cerdo

En ocasiones, Mercadona decide retirar productos de marca de sus estanterías para sustituirlos por productos de su propia marca blanca, Hacendado. Es lo que ha ocurrido con el paté sabor suave de hígado de cerdo, de Argal, que ya no se encuentra disponible en el surtido de la cadena de supermercados valenciana. En su lugar, Mercadona propone a los clientes comprar su paté de cerdo suave.

@argal_ga @Mercadona porque ya no puedo encontrar el pate argal sabor suave en el mercadona? pic.twitter.com/iCY3ZHgM3U — bxur (@MAXIRAY_) February 9, 2023

La cuenta oficial de Argal ha respondido a este usuario, informándole de que su paté aún se puede encontrar en otros supermercados como Lidl.

Morcilla de arroz

Un usuario de Almería ha mencionado a Mercadona para preguntar por otro de sus productos, la morcilla de arroz y cebolla hecha en Burgos, de la marca Rios. "Tras revisarlo, podemos confirmarte que este producto ya no lo tenemos disponible, no obstante, tenemos en cuenta tu interés", responde la cuenta oficial del supermercado, confirmando que la morcilla Rios ya no se encuentra en su surtido.

@Mercadona Hola, hace tiempo que no encuentro la morcilla de arroz, la habéis retirado de las tiendas? pic.twitter.com/r7xVLhx6U6 — Juncal Gonzalez (@juncalglez) February 10, 2023

Pizza de salmón y gambas

Entre los productos que han desaparecido de los frigoríficos de Mercadona se encuentra la pizza de salmón y gambas, un 'best seller' que muchos echan de menos. Un usuario de Twitter ha reclamado su vuelta en la red social, usando el hashtag #quevuelvalapizzadesalmonygambas. "Últimamente, os están dando por todos lados (no sin razón) pero lo nuestro se podría empezar a arreglar si volvéis a vender esto…" comenta el cliente. Como alternativa, el supermercado comenta que "en la sección de pizzas congeladas podemos ofrecerte como alternativa la Pizza de Atún", aunque no parece convencer a los usuarios.

Últimamente os están dando por todos lados (no sin razón) pero lo nuestro se podría empezar a arreglar si volvéis a vender esto… @Mercadona como broma estuvo bien. #quevuelvalapizzadesalmonygambas pic.twitter.com/1jVMKqaMMF — Pedro (@Bierzo81) February 10, 2023

Bollitos glaseados

La versión de Mercadona de los clásicos nevaditos tampoco seguirá disponible, como ha confirmado la empresa desde su cuenta de Twitter. Este postre navideño, bollitos con glaseado por encima, ya no se podrán conseguir. No obstante, desde Mercadona han respondido asegurando al usuario que tendrán en cuenta su petición: "tomamos nota de que te gustaría encontrarlo de nuevo".

Hola @Mercadona me podéis explicar por qué habéis quitado los nevaditos? no los encuentro por ninguna parte pic.twitter.com/9VyUqzTORr — David Ariño (@davidarinyoo) February 10, 2023

