El ingrediente que nunca falta en la dieta de Chris Hemsworth y Elsa Pataky, según su chef español

Sin duda Chris Hemsworth y Elsa Pataky son una de esas parejas que levantan envidias allá por donde van. El australiano y la española son dos apasionados del deporte y la vida sana, y aprovechan siempre que pueden para comunicar algunas de sus rutinas del día a día que les ayudan a mantenerse con un cuerpo de escándalo.

Después de verle convertido en el Dios del Trueno, a nadie le cabe duda que para mantener ese espectacular físico, el intérprete de Thor le pone mucha pasión, muchas ganas y mucho sacrificio, aunque detrás de todo este plan para conseguir el físico de un auténtico Adonis está el nombre de un español: Sergio Perera.

El chef español, encargado de la dieta de Hemsworth, ha desvelado algunos secretos de la dieta del día a día del actor en una entrevista con Daily Mail, donde ha asegurado que tanto Chris con Elsa son dos personas constantes y muy comprometidas con su estado físico.

Aceite de oliva virgen extra, un ingrediente indispensable

Perera asegura que "es muy divertido trabajar con Chris, ya que trabaja duro. Siempre que tiene que subir de peso, aumentamos bastante su ingesta de proteínas". Según el chef, "Elsa es exactamente como Chris en el sentido de que es tremendamente trabajadora, está muy comprometida con su salud y estado físico".

Según declara el chef encargado de la dieta de Hemsworth, Elsa no olvida sus raíces, aunque se encuentre en la otra parte del mundo, cuando de comer se trata: "En cuanto a la comida, Elsa es española, por lo que es una gran defensora de la cocina mediterránea. Lleva una dieta equilibrada, y la clave siempre es utilizar un buen aceite de oliva, productos frescos y proteínas".

Sergio Perera, entre los muchos secretos que ha contado a Daily Mail sobre la alimentación del actor australiano, ha confesado que uno de ellos es incorporar grasas saludables, como el aceite de oliva virgen extra y el aguacate, para ayudar así a la recuperación muscular cuando realiza entrenamientos intensos.

Elsa Pataky, una auténtica amante del AOVE

No es la primera vez que conocemos la importancia del aceite de oliva en la casa de la pareja de actores, ya que en una entrevista concedida a la Guía Evooleum, que establece anualmente el ranking de los 100 mejores aceites de oliva vírgenes extra del mundo, Pataky declaraba que, "como buena española, en mi casa siempre ha habido un buen aceite de oliva virgen extra".

"Me gustan mucho las ensaladas, las tomo a diario, y aliñarlas con un buen aceite de oliva virgen extra es un must", confesaba la actriz española, quien aseguraba que en su casa no entra otro aceite que no sea de oliva virgen extra: "Uso el AOVE para todo, en mi casa no hay otro tipo de aceite. Y lo mejor de todo es que puedes combinar distintas variedades para según qué platos. Una de las que más me gusta es la arbequina, con ese sabor suave y afrutado tan característico", aseguraba Pataky sobre este producto tan patrio que, por supuesto, nos hace sacar pecho.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.