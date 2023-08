Esta es la razón por la que sin moscas no habría chocolate

Nos molestan, nos dan asco y pueden llegar a ser un verdadero incordio. Sin embargo, gracias a ellas, tenemos en nuestro poder uno de los mayores placeres: hablamos de las moscas y su papel en la existencia del chocolate. Y es que es una mosca diminuta de la familia Ceratopogonidae es la encargada de polinizar la flor de la planta del cacao. Sí, gracias a una mosca tenemos chocolate. En 2021, las ventas reportaron al sector de chocolates y cacao de España unos ingresos de aproximadamente 1.638 millones de euros, según Statista. ¿Debemos dar las gracias a las moscas?

Ahora que en España se está empezando a introducir los insectos como alimento, es importante conocer todo lo que estos hacen por nosotros. Las moscas no solo molestan, también se comen nuestros residuos y polinizan las plantas, entre muchas otras cosas. Estos insectos, localizados en las zonas donde se cultiva el cacao, son los encargados de polinizar la flor de la planta conocida como planta del chocolate.

Así es el origen del chocolate

Estas moscas florícolas son nativas de las áreas donde se cultiva tradicionalmente el cacao y también se encuentran naturalmente en países como Brasil, Ecuador, México, Nigeria o Malasia.

Por cada persona que habita en este planeta hay 17 millones de moscas, según cálculos aproximados plasmados en el libro The Secret Life of Flies, de la experta en dípteros Erica McAlister. McAlister odia el chocolate —según expresa en su entrevista publicada en The New York Times—, pero ama el tipo de mosca que poliniza la planta del cacao. A estos insectos pequeñitos les gusta el néctar y transportan el polen de una planta a otra.

Sin ellas no habría chocolate y tampoco helado, porque polinizan tanto el cacao como las plantas que alimentan a las vacas lecheras: "No sólo las abejas ayudan a la polinización, sino que también las moscas, cuyo estudio se ha estancado en nuestro país", sostienen desde el portal de la Fundación Ciencia ciudadana que estudia y fomenta el cuidado de las moscas florícolas de Chile.

Por su parte, desde la web del gobierno de México instan a reducir o moderar el uso de pesticidas y evitar dañarlas, ya que no representan una amenaza para los humanos: "Las fluctuaciones anuales en el número total de flores polinizadas dependen del número de mosquillas presente, debido a que su influencia mantiene una proporción directa con la floración de las plantas de cacao".

La próxima vez que viajes por esta zona del mundo y cojas un matamoscas, piensa si podrías vivir sin chocolate.

