Dónde deberías guardar el chocolate este verano y no es la nevera

El consumo de chocolate en España es cada vez mayor. Tanto es así que de media cada español consume hasta 5,7 kilogramos de cacao al año y, según los últimos datos proporcionados, la industria de este sector alimentario facturó 1.651,6 millones en 2020, lo que significa un 6,6% más con respecto al año anterior. Sin embargo, el hecho de ingerir este alimento mezclado con azúcar se hace más complicado en verano, propiciado, sobre todo, por las altas temperaturas.

Por lo que llegados a este punto, no cabe duda de que la pregunta no es otra que dónde se debe guardar el chocolate en verano para que no se derrita. Y no, al contrario de lo que pueda parecer, su lugar óptimo no es se encuentra en un estante perdido de la nevera. Pues bien, para responder a esta pregunta, lo primero que hay que saber es cuánto dura este producto alimenticio a temperatura ambiente.

Cuando se almacena correctamente, la mayoría guardarán su calidad y sabor entre seis y nueve meses, incluso después de abrirlos. Sin embargo, en el caso del chocolate negro, se mantiene bueno durante casi dos años, el de con leche hasta un año y el blanco durante cuatro meses. ¿Y los que vienen combinados, por ejemplo, con galleta? En estos casos, se pueden almacenar a temperatura ambiente o en el refrigerador si es necesario, como cualquier chocolate sólido.

Cómo conservar el chocolate en verano sin que se derrita

La clave para almacenar el chocolate es mantenerlo en un lugar seco y oscuro, lejos del exceso de calor, la luz solar y el aire, que pueden afectar la calidad del chocolate. Por ejemplo, la despensa. Para ello, los Maestros Chocolateros de Lindt ofrecen varios consejos útiles al respecto:

La temperatura perfecta: El cacao que conforma el chocolate tiene un sabor único y singular, que puede verse modificado si el producto se conserva en lugares con temperaturas inapropiadas. La forma idónea para conservar el chocolate, es a temperatura ambiente , entre los 14 y 20 °C, alejado de la luz solar y con una humedad inferior al 60%. En definitiva, en un lugar fresco y seco como puede ser la despensa o una vinoteca.

, para hacerlo en las mejores condiciones, lo recomendable es sacar el chocolate del frigorífico 15 minutos antes de degustarlo. El envoltorio adecuado. También hay que tener en cuenta que el cacao contiene propiedades que absorben olores de su alrededor. Así mismo, el chocolate debe protegerse del aire y la humedad para mantener su frescura, sobre todo durante los meses de más calor.



¿Qué cantidad de chocolate se puede comer al día?

En primer lugar, no todos los tipos de chocolate son saludables ya que muchos "tienen ingredientes que agregan grasa, azúcar y calorías", recalcan desde Mayo Clinic. El consumo en exceso de estos productos "puede contribuir al aumento de peso, que es un factor de riesgo para la presión alta, las enfermedades cardíacas y la diabetes".

Sin embargo, el cacao es bajo en azúcar y grasas por lo que una opción para incluirlo en una dieta saludable es añadir cacao natural a tu leche desnatada o a la avena por la mañana. Por esta razón, el chocolate que tiene un 70% o más de cacao puede incluirse en la dieta porque "cuanto mayor sea la presencia del cacao, más sano será", destacan en Sanitas. En cualquier caso, se debe consumir con moderación y los expertos recomiendan entre una o dos onzas de chocolate negro al día para aprovechar todos sus beneficios.

¿Cuándo es mejor comer chocolate?



Un estudio publicado en 2021 por la Universidad de Murcia revela que el momento en el que se come el chocolate, esto es, o por la mañana, a media tarde, o por la noche, puede influir y presentar diferencias en cuanto al equilibrio energético, afectando al peso corporal, debido a cambios en la ingesta energética, a la oxidación del sustrato, a la microbiota y a variables relacionadas con el ritmo circadiano.

La principal conclusión es que, a las mujeres posmenopáusicas, de más de 65 años, comer chocolate por las mañanas les puede ayudar a quemar grasa y reducir los índices de glucemia. Los resultados de este análisis muestran que durante catorce días de ingesta de chocolate no suponen un aumento de peso corporal, pero sí disminuye el hambre y el deseo por los dulces, reduciendo la ingesta de alimentos en 300 kcal, si el chocolate se tomó por la mañana, o 150 kcal, si se tomó por la tarde/noche.

Sin embargo, estas cifras no compensaron las 542 kilocalorías ingeridas con el chocolate, por lo que el resultado de no engordar se debió a otros factores. Los resultados muestran que al comer chocolate, las mujeres tenían menos hambre y menos deseo por los dulces que sin el chocolate, sobre todo, cuando se ingería por la tarde/noche. Además, los niveles diarios de cortisol eran más bajos al comer chocolate por la mañana que por la tarde/noche.