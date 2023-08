¿De qué fruta se obtiene la copra? La respuesta que le hizo ganar 50 millones a este concursante

¿Para qué sirven los granitos de los frascos de especias? ¿Y los agujeros de las tablas de cortar? A veces ignoramos detalles como estos, aunque los usemos diariamente en las cocinas de España. Pero todo utensilio y todo alimento tiene su función. Por ejemplo, ¿sabías que del coco también se extrae harina, aceite, o queso? Y no solo eso. También se obtienen bebidas, fibra, combustible, muebles, utensilios, madera, decoración e instrumentos musicales. Sí, todo eso sale del coco.

¿Qué se obtiene del coco?

El coco es una fruta (drupa) obtenida de la especie tropical cocotero (cocos nucifera), la palmera más cultivada a nivel mundial. La leyenda etimológica dice que esta fruta tropical recibió el nombre de 'coco', como símil de cara de mono, porque la cáscara con sus tres agujeros parecía una cabeza con ojos y boca.