Estos son los trucos de cocina que te harán la vida mucho más fácil

Entre el trabajo y los momentos de ocio, vamos corriendo a todos lados sin fijarnos en detalles que nos hacen la vida culinaria mucho más fácil. En España pasamos poco por los fogones o menos de lo que nos gustaría. Con estos trucos de cocina, se acabaron los abrefáciles que dan dolor de cabeza y los pequeños accidentes en la cocina que nos pueden arruinar el plato.

"Sabe más el diablo por viejo que por diablo", "la experiencia es la madre de la ciencia, "más vale mañana que fuerza" y una decena de refranes más que se podrían aplicar a la cocina.

Algunos son remedios de abuela y otros son consejos que usan los chefs Estrella Michelin para ahorrar tiempo en la cocina y evitar tener problemas mientras elaboramos los platos.

El truco del aceite

Una olla con agua hirviendo. Pixabay

Echar aceite al agua o poner la cuchara de madera para remover encima, es el truco que usa Dabiz Muñoz para evitar que el agua se salga de la olla cuando está en ebullición, sin necesidad de cubrir con la tapa.

La bolitas del frasco de canela

Cuando estamos haciendo una paella, por ejemplo, y queremos añadir algún condimento, tendemos a mover los botes de especias como si fueran un cascabel para que salga el producto, que además se puede atascar. Por otra parte, si abrimos la tapa puede caer demasiado producto y que nos arruine el plato. Si damos la vuelta al frasco: en su parte inferior hay unos granitos, si frotas estos con los granitos de la base de otro frasco sale el producto que quieras, ni más ni menos.

No llores al cortar cebolla

Cortando cebolla. Liudmila Chernetska / iStock

Estar cocinando y que alguien nos pille llorando cuál comedia romántica, tiene su punto, pero si queremos evitarlo, podemos sumergir la cebolla pelada en agua durante 5 minutos antes de proceder a cortarla. De esta manera los gases que nos hacen llorar se diluirán en el agua y podremos cortarla sin llorar a lágrima viva. Otro truco muy popular para cortar cebolla sin llorar es hacerlo bajo el agua del grifo. Además, en el programa El hormiguero, Dani Fontecha demostró que para cortar la cebolla sin llorar bastaba con no quitar los pelos de los márgenes: "Pues bien, si hay pelo no hay lágrimas, si dejas el pelo puesto no lloras", explicaba el colaborador.

Fuera el olor a ajo

El perejil fresco debe tener sus hojas verde intenso y sus troncos firmes. iStockphoto

Está riquísimo, pero al consumirlo lo repetimos durante horas. Si quitamos la semilla central del gajo antes de cocinarlo o de machacarlo para hacer alioli, evitaremos su profundo y molesto aliento residual. Un buen truco para quitar el aliento a ajo, una vez consumido, es masticar hojas de menta fresca, perejil o hierbabuena. De este modo se neutraliza bastante. El zumo de limón también funciona.

El limón, tu mejor aliado

Kombucha al limón Getty Images/iStockphoto

El limón es un buen aliado para dar sabor a las comidas, pero también para quitar el olor de las manos cuando cortamos alimentos como la cebolla o el ajo. Dejar caer el agua en las manos con un poco de limón —sin frotar para no esparcir el olor por las manos— es un buen truco. También se puede optar por sumergir las manos dentro de un cuenco con agua fría y unas gotas de limón. Otros productos como el bicarbonato de sodio también ayudan.

Desmoldar sin preocupación

Debemos llenar 3/4 del molde Getty Images/iStockphoto

Hacer un pastel o una quiche para que luego se rompa al sacarlo del molde, no es una sensación agradable, pero sí es fácil de remediar. Karlos Arguiñano nos enseñó en su programa cómo desmoldar un pastel sin que se rompa. Hay que poner un poco de aceite y un trozo de papel de horno en el molde, dejando dos tiras en los extremos para poder tirar de él fácilmente.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.