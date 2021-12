Esta Navidad, pan casero en tu mesa: así es el kit de Lékué que te ayuda a prepararlo en tiempo récord

Aunque en la mesa siempre nos gusta sorprender a nuestros invitados con las mejores elaboraciones, llegada la Navidad queremos superarnos aún más en los fogones para lograr el aplauso de los comensales. Por ello, sacamos nuestras mejores armas culinarias para dejar boquiabierto a todo el que se siente en nuestra mesa. Esto, junto a la consiguiente decoración navideña, nos hará ganarnos el título de mejor anfitrión. Eso sí, mantenerlo requiere de cierto esfuerzo y de precisión en los detalles, puesto que ahí es donde reside la diferencia. Así, además de apostar por las delicias clásicas (¡jamón a la vista!) de esta época, ¿qué te parece maravillar a los comensales con un pan casero?

Aunque parece una delicia menor, no hay salsa que no agradezca un poquito de pan o carne que no se acompañe mejor con una buena miga. ¿Y qué nos dices del embutido ibérico que te has autorregalado? Prepararlo en casa es todo un acierto para mantener bajo control el nivel de sal y los ingredientes con los que se realiza, a pesar de que suele conllevar procesos costosos. Sin embargo, en Lékué cuentan con utensilios que nos ayudan a disfrutar del pan casero en tiempo récord... ¡y sin manchar toda la cocina! ¿Quieres descubrirlos?

Y el favorito de 20deCompras...

Si hay un motivo por el que nos encanta este kit de Lékué es porque reúne dos moldes para hacer pan, una cuchara para ayudarnos al amasado y un libro con recetas e información para asegurar que, desde el primer momento, podemos estrenarlo (¡y lograr panes de mucha calidad!). Eso sí, tendrán que ser en formato bollo o baguete, ya que son los que se ajustan a los moldes que se incluyen, ambos de silicona 100% platino. ¿Lo mejor de este material? Que no es perjudicial para la salud, que no necesita ser engrasado para evitar que se peguen nuestras creaciones y que es compatible con el lavavajillas.

Kit para fabricar pan casero de Lékué Lekue

