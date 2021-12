¿Sin aguinaldo de empresa? Regálate uno surtido con opciones dulce, salada (¡y para brindar!) por solo 30 euros

El ambiente navideño ya se ha instalado definitivamente en nuestros hogares que esperan la llegada de las jornadas más especiales de estas fechas. Por muchos, muchas casas lucen ya sus mejores galas para una de las épocas más mágicas del año. También debemos preparar nuestros armarios con jerséis propios de esta época y con adornos navideños solo aptos para cenas especiales. Una vez que tenemos todo listo, ya solo queda pensar en el menú con el que sorprenderemos a nuestros invitados en estas jornadas.

Aunque podemos deleitar a nuestros comensales con originales propuestas, la Navidad es una buena excusa para volver a los platos típicos y tradicionales. Además, hay productos que no pueden faltar en nuestras mesas festivas: un buen jamón, embutidos de calidad, patés, turrones, mazapanes y otros dulces navideños y, por supuesto, un buen vino. Para que consigas todos estos productos con la máxima calidad y al mejor precio, en la Tienda Heraldo puedes encontrar la caja especial Vinos y Caprichos de España que recoge todas estas propuestas... ¡por menos de 30 euros! Esta cesta, creada en colaboración con El Portal, tiene un precio habitual de 50 euros e incluye productos de marcas como Lacasa, La Confitería o El Almendro, entre otras. ¿Te animas a saborear la Navidad?

El surtido navideño. Tienda Heraldo.

Para empezar, esta caja navideña incluye una selección de alcohol con los que asegurar los brindis de todas las fiestas: una botella de cava, una de tinto, una de blanco y una de whiskey. También los surtidos ibéricos tienen espacio en esta cesta, pues, con ella, podremos disfrutar de chorizo, salchichón, un sobre de jamón serrano, paté ibérico y, para el vermú, aceitunas rellenas y patatas fritas. ¿Y el dulce? Por supuesto, tiene un hueco protagonista: torta de chocolate, surtido de turrones y otro de mantecados y polvorones, brownie, rollitos de limón, dátiles confitados, barquillos... ¿Se puede pedir más?

Y si eres más de ibéricos...

La Navidad sin un buen jamón no se entiende. Pero, ¿ya tienes el tuyo? Si la respuesta es no, tranquilo: este kit incluye uno... ¡y mucho más! Por 50 euros, en vez de los 70 por los que está valorado, podrás disfrutar de una paleta serrana, un paté ibérico al Pedro Ximénez con pasas, un chorizo y un salchichón ibéricos de bellota, una crema de queso con trufa y dos botellas de vino. ¿Eres más de Rioja o de Ribera de Duero? No hace falta que elijas, incluye una de cada.

El surtido 'Made in Spain'. Tienda Heraldo

