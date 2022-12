Que en la airfryer se puede cocinar, prácticamente, cualquier receta no es una novedad. Desde que arrasaran en el mercado con la promesa de permitirnos disfrutar de patatas fritas perfectas y con mucho menos aceite de la habitual nos han demostrado que no solo las bordan, sino que, además, son capaces de sacar el máximo partido a otros tantos ingredientes. Y no solo por el sabor y la textura crujiente, también porque lo hacen sin necesidad de aportar una grasa al cocinado, en poco tiempo y sin gastar tanta energía como lo haríamos en caso de querer utilizar el horno. En definitiva, que todos son ventajas incluso cuando se trata de preparar los menús de Navidad, pues, de langosta a solomillo Wellington, ¡no hay plato que no pueda preparar!

Salados y, por supuesto, dulces, pues si ya nos ha demostrado que para hacer palomitas caseras o hacer una tarta de queso al estilo La Viña es la aliada que necesitábamos, la freidora sin aceite también es perfecta para preparar nuestros polvorones de chocolate. Así, mientras en el horno aguardan los huesos para el consomé o los asados con los que sorprenderemos a familia y amigos, podemos destinar la bandeja de nuestra airfryer a cocinar los mantecados. ¿Quieres saber cómo se preparar en menos de 25 minutos? ¡Sigue leyendo!

Son pocas las recetas que se resisten a este pequeño electrodoméstico. Cecotec

Polvorones en freidora de aire Ingredientes 250 gramos de harina 125 gramos de manteca de cerdo (mejor sin sal y a temperatura ambiente) 40 gramos de cacao en polvo 60 gramos de avellanas 100 gramos de almendra molida Media cucharadita de canela en polvo 60 gramos de azúcar glas

Paso a paso En primer lugar, tostamos la harina, previamente tamizada, la almendra molida y la avellana en granos en la freidora durante 5-10 minutos a 170 grados, hasta que el color de la mezcla sea más oscuro y la harina tenga una textura más seca. Dejamos enfriar. Mientras, mezclamos con una cuchara la manteca de cerdo, el azúcar glas, el cacao y la cucharadita de canela y vamos incorporando la mezcla que hemos tostado. Amasamos todos estos ingredientes para que se integren y formen una masa con la que podamos trabajar. Estiramos la masa sobre una superficie plana hasta que quede una capa de alrededor de un centímetro y medio de grosor. Nos servimos de un vaso o un molde circular para ir cortando la masa y sacando nuestros polvorones. Introducimos papel vegetal o un recipiente de silicona en la freidora y colocamos encima los polvorones intentando evitar que se rocen unos con otros. Los cocinamos en este pequeño electrodoméstico durante 12 minutos a 160 grados. Por último, cuando estén listos, espolvoreamos azúcar glas por encima para decorarlos y como toque final.

