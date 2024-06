Detenido un vigilante de seguridad del Comité Olímpico Español por eyacular en las botellas de agua de sus compañeras

Episodio surrealista la sede del Comité Olímpico Español (COE), en el distrito madrileño de Hortaleza. La Policía Nacional ha detenido a un vigilante de seguridad tras ser pillado masturbándose y eyaculando en las botellas metálicas de agua de sus compañeras de trabajo. Se le acusa de delitos contra la integridad moral y agresión sexual.

Mientras se investigaban unos posibles hurtos en los despachos de la entrada de las instalaciones, las cámaras de seguridad mostraron al vigilante, rumano de 67 años que llevaba 16 trabajando en la sede junto a su mujer mediante la empresa Urbisegur, masturbándose junto al cuarto de seguridad y eyaculando directamente en las botellas que sus compañeras dejaban en la oficina, todo ello en horario nocturno.

Tras desvelarse las imágenes, el hombre aseguró que lo hacía por venganza porque presuntamente sus compañeras hacían la vida imposible a su mujer. Las dos víctimas, sin embargo, lo negaron. Él fue despedido al instante.

El COE informó de lo ocurrido a las dos vigilantes, de 22 y 29 años, quienes denunciaron al detenido en enero en la comisaría de la Policía Nacional de Hortaleza de Madrid. Fue entonces cuando el hombre fue detenido, pero ha sido ahora cuando se ha conocido por el secreto de las actuaciones.

El atestado policial recoge las grabaciones que muestran al guardia realizando el delito hasta en seis ocasiones. También expone que las dos mujeres explicaron a la Policía Nacional que desde noviembre sospechaban que ocurrían cosas raras en el despacho, entre ellas que las botellas metálicas estaban cambiadas y el sabor del agua era malo.

La seguridad del Comité Olímpico Español no cree la versión del detenido. "Se lo inventa. Una de las chicas llevaba dos meses aquí y además no se podían llevar mal porque no coincidían. Cuando ellas se marchaban él entraba", afirmó una empleada.

La mujer del detenido también desconocía lo ocurrido, según informó a su entorno. Por el momento, el guardia de seguridad ha sido despedido e inhabilitado provisionalmente para ejercer sus tareas.