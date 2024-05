La norma inquebrantable de Cristiano Ronaldo después de las 22:00 horas: "No me gusta porque activa mi cerebro"

Desde hace dos décadas, Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más influyentes del mundo. Habitualmente no suele dar explicaciones de su vida privada, pero sí que ha ido dando detalles que dejan ver su forma de ser y recientemente ha desvelado una de sus normas inquebrantables.

En una conversación que se ha viralizado en los últimos días, Cristiano explica qué es lo que no hace jamás cuando llega la noche: "Yo no hablo a después de las 10 o 11. No hablo por teléfono".

"No me gusta hablar por la noche porque eso activa mi cerebro, así que después de las 10 no me llames'', añade el jugador portugués, que en el pasado también confesó no beber coca cola.

El inesperado secreto desvelado de Cristiano Ronaldo no ha tardado en provocar las reacciones de los usuarios de TikTok. "Con razón no me respondía ayer", "Apuntado mi comandante" o "Y yo insistiendo llama que te llama", han escrito algunos.