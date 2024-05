Volkanovski ya está preparando su regreso contra Topuria: "El sentimiento de grandeza durará para siempre"

Tan solo tres meses después de caer derrotado frente a Ilia Topuria, Alex Volkanovski ha vuelto a los entrenamientos. Parece que el ex campeón quiere mantenerse activo para su un eventual retorno que, en cualquier caso, no sabemos exactamente cuándo se producirá.

En principio, cualquier consejo médico prevendría al australiano de pelear o hacer sparring durante seis meses. Después de dos conmociones cerebrales de cierta gravedad, la que recibió con Makhachev y la que sufrió con Topuria, haría bien en escalonar muy bien su regreso. Y a juzgar por las imágenes que él mismo ha colgado, parece que esta vez está siendo cuidadoso. En el vídeo que ha colgado en X se ve trabajo físico, de paos y algo de grappling. Nada que implique un riesgo para su cerebro.

Parece, por tanto, que Volkanovski quiere mantenerse activo y que no renuncia a nada. Y es que, a juzgar por la locución del vídeo, el ex campeón sigue buscando la grandeza. "Tu cuerpo no sabe que está cansado. Tu cuerpo no sabe que está temblando y traqueteando. Es tu cerebro. Es tu mente la que te abandonará cada vez. Tu mente te decepcionará, te defraudará. Tendrás que saber controlar tu mente. Sabes, ahora me siento aquí y estoy haciendo una plancha, y en ese momento mi cuerpo tiembla y traquetea. Pero sé que el sentimiento de dolor y cansancio es temporal, pero el sentimiento de grandeza durará para siempre. Y ese es el sentimiento que tengo ahora, el sentimiento de grandeza", se puede escuchar en la grabación.

Todavía no sabemos cuál será la próxima pelea de Ilia Topuria. Por un lado está Max Holloway, recientemente proclamado “el tipo más duro” (BMF), que después de acabar con Gaethje se ha colocado como la primera opción del hispano-georgiano. No obstante, cualquier contratiempo para Holloway podría hacer que Volkanovski entrara en escena.