Michel Pereira, el luchador de UFC que se ha convertido en héroe por su ayuda en las inundaciones de Brasil

El luchador de MMA Michel Pereira suele ser garantía de espectáculo sobre el octágono de la UFC. Hace apenas unos días el brasileño se hacía viral por una finalización precedida de una sorprendente acrobacia ante Ihor Potieria en UFC 301, pero ahora el luchador se ha convertido en héroe local por sus esfuerzos en el rescate de animales en las inundaciones del sur de Brasil. Allí está prestando su ayuda a la comunidad desde la primera línea de "batalla" y detallando la complejidad que suponen estas tareas de salvamento.

"Estoy agotado, pero no me canso de ayudar. Nunca había visto algo así en toda mi vida, así que he elegido estar en primera línea. Estamos contigo, Rio Grande do Sul", ha afirmado el carismático luchador. En redes sociales el perfil de Pereira ha pasado de ser un álbum de sus peleas y entrenamientos, a un diario de sus trabajos de rescate en las inundaciones.

"Los últimos días han sido así: mucha lucha, pero también mucha satisfacción en cada animal rescatado, salvo por la gigantesca inundación. Las escenas que he estado viendo son aterradoras", ha confesado el peleador brasileño.

Desde que comenzaron las inundaciones en Rio Grande do Sul , ya han sido rescatadas del agua centenares de mascotas. Los animales, que se encuentran con un alto nivel de nerviosismo y ansiedad, están siendo acogidos en refugios creados sobre la marcha mientras esperan un nuevo hogar.

Michel Pereira explica en sus redes la dificultad diaria de los trabajos de salvamento de los animales que han quedado atrapados por las subidas del agua o que fueron abandonados por sus dueños: aguas heladas, mucha oscuridad y peligrosidad en la noche, continuas subidas del nivel del agua…

"Nunca había visto algo así ni siquiera en una película, pero de una cosa estoy seguro: aquí también vamos a ganar esta pelea", asegura el luchador brasileño. Michel Pereira compite actualmente en la división de peso medio de la UFC y es conocido por la espectacularidad de su estilo y su lucha acrobática. Tiene un récord 31-11, con once victorias por KO y otras nueve por sumisión. Actualmente encadena una racha de ocho triunfos consecutivos.