"Llamaban perra sucia a Hamraoui": el extécnico del PSG femenino desvela las amenazas que recibía por el 'clan Diallo'

El extrenador del PSG femenino, Didier Ollé-Nicolle dejo de dirigir el equipo debido a que fue acusado de agresión sexual y, ahora, tras ser absuelto de dichos cargos, ha decidido romper su silencio. Tras dos años de calvario, el extécnico ha concedido una entrevista a Ouest-France en el que desvela que llegó a recibir amenazas por "el clan Diallo", una de sus jugadoras, por no sacarla al terreno de juego.

El francés repasa la temporada 2021-2022 y habla de lo que sucedió entre dos de sus jugadoras Hamraoui y Diallo. En este sentido, se atreve a contar cómo actuaba el 'clan Diallo' y las amenazas que recibía por parte del mismo debido a la envidia que tenía por parte de su compañera de equipo, algo que hacía que tuvieran muy mala relación entre ellas.

El que fuera entrenador comenzó contando en la entrevista el proceso judicial que ha tenido que pasar y cómo lo ha pasado: "Es terrible, catastrófico. ¡Te sientes sucio, más que sucio! Es cruel. ¡Es un tsunami! A nivel humano y profesional es lo más terrible que podía pasar. Llevo años entrenando, no he tenido el más mínimo problema, ni siquiera con los árbitros. Soy un entrenador-educador, no un tipo del mundo del espectáculo. Todo esto es un mundo que no conocía. La policía dijo que había tratado con el crimen organizado".

A Didier, que llevaba 33 años seguidos entrenando, le acusaron de presuntamente tocarle las nalgas con un bate de béisbol a la futbolista Kadidiatou Diani cuando se encontraba subiendo a un autobús.

Asimismo, el extécnico también ha contado las amenazas que sufrió por parte del representante del 'clan Diallo', César Mavacala: "Me llamó la entonces pareja de Diani y agente de María Antonieta Katoto y Aminata Diallo. Me dice: No quiero ver más a Hamraoui en el campo. Si es así..."

"El agente me hizo entender que me iba a hacer caer, que sería una historia de arreglo de partidos, drogas o sexo", continúa explicando el exentrenador.

Didier también explica que el motivo de estas amenazas era que "el clan Diallo sentía un odio feroz hacia Hamraoui. Pasaba y la decían perra sucia". De hecho, el 'caso Hamraoui' saltó a la luz en 2021 después de que la centrocampista del PSG sufriera un ataque cuando volvía a casa con Diallo. Al final, la jugadora se fue del club parisino.