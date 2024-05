La afición del PSG pita a Mbappé y los ultras se despiden de él con un gran tifo: "Te has convertido en una leyenda"

Kylian Mbappé disputaba este domingo su último partido con el PSG en el Parque de los Príncipes. El francés ya hizo pública hace unos días su decisión de poner punto y final a su etapa en el conjunto parisino después de siete años, lo cual ha generado una disparidad de opiniones entre la afición del conjunto galo sobre la figura del delantero.

En la previa del encuentro entre el PSG y el Toulouse, gran parte del estadio ha dedicado una pitada monumental y abucheos a Mbappé cuando su nombre ha sonado por megafonía al anunciarse la alineación.

Pitada a Mbappé cuando ha sonado su nombre en la megafonía del Parque de los Príncipes, a 45 minutos del PSG-Toulouse. @diarioas @carrusel pic.twitter.com/kIyFtWQvxx — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) May 12, 2024

Sin embargo, los ultras no han participado en esa pitada y sí han desplegado un gran tifo con la gigante figura de Kylian Mbappé para darle su último adiós y el jugador no ha podido evitar acercarse a ellos.

Además, también colgaron una pancarta con el siguiente mensaje: "Enfant de la banlieue parisienne, tu es devenu une légende du #PSG (Niño de la banlieu parisina, te has convertido en una leyenda del PSG)".

De cara a esta despedida, el jugador ya había hecho un par de guiños a los seguidores parisinos en el vídeo en el que el pasado viernes anunció su marcha. "Sé que no soy el jugador más expresivo, que no he estado al nivel del cariño que me habéis mostrado durante estos siete años", dijo, consciente de que a veces se le acusa de ser frío. "Pero nunca he querido engañaros, siempre he tratado de ofrecer resultados", aseguró.

🔴🔵 L’hommage et le tifo du Collectif Ultras Paris à Kylian Mbappé pour son dernier match au Parc des Princes !#PSGTFC #PSG pic.twitter.com/sM9jT1L3Xd — Free Ligue 1 (@FreeLigue1) May 12, 2024

Y luego se fue a compartir una barbacoa en las afueras del estadio con un millar de seguidores del grupo Colectivo Ultras París, un encuentro al que acudió con sus padres y su hermano Ethan, también jugador del PSG.

La mención a su expresividad se debía a que algunos aficionados han reprochado a Mbappé un carácter frío, menos carismático con la grada que otros futbolistas volcánicos, de menor calidad pero más queridos por la hinchada, como el brasileño Raí o el portugués Pauleta.