Joselu, el nuevo héroe del Real Madrid: marca un doblete para remontar al Bayern y mete a los blancos en la final de la Champions

El Real Madrid se mete en su sexta final de Champions en once temporadas, en gran medida, gracias a un inmenso Joselu, que marcó dos goles en apenas tres minutos para remontar las semifinales y eliminar al Bayern de Múnich.

Los blancos tuvieron múltiples ocasiones para abrir la lata en el Bernabéu, pero el desacierto de Rodrygo y la actuación estelar de Manuel Neuer evitaron que el Madrid se adelantase en el marcador. Tras el tanto de Alphonso Davies, Carlo Ancelotti tuvo que emplear sus cambios para darle la vuelta al partido, y el hombre clave resultó ser Joselu Mato.

El delantero español saltó al campo en el minuto 81', y apenas pasaron unas jugadas cuando un centro-chut de Vinícius sorprendió a Neuer, quien no pudo capturar el esférico, finalmente rebañado por el '14' del Real Madrid, quien envió el balón a la red. El propio Joselu explicó después que "El primer gol es de estar listo".

Apenas tres minutos después, la segunda jugada de un córner desembocó en un centro de Rüdiger, rematado por el 'killer' madridista. A pesar de que el colegiado señaló en un primer momento fuera de juego, la revisión del VAR validó el gol, certificando la remontada madridista.

Tras el partido, Joselu se echó a llorar al césped del Bernabéu, abrazado por sus compañeros y entrenador. Una vez finalizada la celebración en el campo, el español resumió el partido, casi onírico para él: "Uno sueña con tener noches así. Mis sueños no son tan bonitos como lo de hoy".

"Lo hemos visto en muchos partidos este año, creo que ya no es ni suerte ni nada. El míster nos lo dijo antes del partido. Hay partidos que se ganan con el corazón, creo que el corazón y el sentimiento madridista están por encima de todo, y lo hemos visto en una noche así", declaró.

"Dos goles en una semifinal de Champions, que te dan el pase a la final, creo que no lo puede decir todo el mundo. Al final feliz, muy feliz, emocionado sobre todo cuando el árbitro pitó el final. Noches como las de hoy creo que no entran en los sueños de uno, así que contento", resumió.

"Uno se hace futbolista para vivir también lo que he vivido en mi pasado. Al final creo que el trabajo me ha llevado a estar aquí y a vivir momentos como el de hoy. Seguramente habría mucha gente que dudaría a principio de temporada; pero bueno, he tenido el trabajo, la insistencia, la confianza del míster, del cuerpo técnico y de todos mis compañeros", indicó.

"Se ha visto que tenemos un grupo increíble, que el trabajo da sus frutos y creo que con todo lo que ha pasado a principios de temporada, con las lesiones que hemos tenido y todo eso, al final ser campeones de Liga y jugar una final de Champions son palabras mayores", destacó Joselu.