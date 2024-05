La dura crítica de una leyenda del Manchester United a Haaland: "Se estaba comportando como un niño mocoso"

Associated Press/LaPresse

Roy Keane, exjugador y leyenda del Manchester United, ha vuelto a cargar contra Erling Haaland, futbolista del City, a pesar de anotar cuatro goles -con hat-trick incluido en la primera parte- en su último enfrentamiento liguero ante el Wolverhampton (5-1).

"Vimos cómo se llevaban a Haaland, no estaba muy feliz y se estaba comportando como un mocoso mimado", añadió Keane en las cámaras de Sky Sports, haciendo referencia a las protestas del atacante 'citizen' tras ser sustituido ante los ‘Wolves’ en el minuto 82 de partido por el argentino Julián Álvarez.

Asimismo, el irlandés, que lesionó de gravedad en 1997 a Alf-Inge Haaland, padre de Erling, aseguró que este tipo de "disputas" con el entrenador no son nada favorables para los jugadores: "Cuando tienes una disputa con tu técnico no ayuda a que los resultados vayan a tu favor, pero como ganan el partido y él marca goles… se olvida".

Por último, el delantero noruego, tras finalizar el encuentro, fue preguntado sobre las últimas declaraciones de Roy Keane y reconoció que "no" le "importa mucho" la opinión del exatacante 'devil' : "Realmente no me importa mucho ese hombre, así que está bien"