Polémica tras la victoria del Real Madrid: Kubo critica el gol anulado... y Tchouaméni responde en las redes con guiño a Ancelotti

La victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad en Anoeta no estuvo exenta de polémica. Pasaba la media hora de juego cuando José Luis Munuera Montero, colegiado del partido, anuló un tanto a Take Kubo que significaría el empate. Consideró que había falta en el inicio de la jugada de Barrenetxea sobre Tchouámeni, decisión que más tarde criticó el futbolista japonés.

"Barrene va a robar y yo lo único que puedo comentar es que el jugador que pierde el balón se duerme. No se lo que pasará en Champions, pero yo creo que no lo van a pitar", aseguró Take Kubo en los micrófonos de Movistar sobre esa acción.

Desde el Real Madrid, Tchouameni contestó a las palabras del jugador txuriurdin a través de las redes sociales. Lo hizo 'a lo Carlo Ancelotti', con el emoticono de la ceja levantada.

🤨 — Tchouameni Aurélien (@atchouameni) April 26, 2024

Take Kubo también se quejó del resultado final, valorando que la Real Sociedad mereció ganar: "Yo metí el gol, hemos tenido dos o tres ocasiones. Ellos han tenido suerte. En 90 minutos han llegado una o dos veces. Hemos sido un equipo superior".

Para sentenciar se acordó del polémico cambio de fecha para beneficiar al Real Madrid de cara a las semifinales de la Champions: "El que ha visto el partido sabe que merecimos ganar. Una pena por la afición por el cambio de horario y toda esta mierda que ha habido".