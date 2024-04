Qué es Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, y por qué la jueza del caso Brody ha bloqueado sus cuentas

"Kosmos está reimaginando los negocios de medios y deportes de ayer para las audiencias del mañana. Al fusionar la innovación en deportes, medios y entretenimiento, Kosmos invierte en empresas impactantes que desafían el status quo". Así se autodefine Kosmos Global Holding S.L., la empresa de Gerard Piqué, en su página web.

Fundada en Barcelona en 2017, se trata de una compañía dedicada a los medios, el entretenimiento y, especialmente, al mundo del deporte, como demuestra que sea la impulsora de la Kings League, propietaria del FC Andorra, club de Segunda División, y co-creadora de KOI, equipo de eSports. Además, fue también organizadora de la Copa Davis de tenis durante cinco años pese a que el contrato inicialmente firmado les vinculaba para los próximos 25.

La empresa del exfutbolista, por otro lado, se ha dedicado de igual forma a las producciones audiovisuales: muy sonado fue el documental de Antoine Griezmann (La Decisión), en el que anunció su deseo de seguir en el Atlético de Madrid tras los rumores que le vinculaban con el Barça. MatchDay: Inside FC Barcelona, Legends, Once in a Lifetime, Break Point: a Davis Cup Story y SOMOS KOI: The Origin, son sus otras creaciones.

La polémica de Kosmos con la Supercopa de España

Desde 2020, la Supercopa de España se celebra en Arabia Saudí, con quien la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) llegó a un acuerdo, con intermediación de Kosmos, para llevar la competición española al país árabe.

El contrato firmado por las tres partes dejaba un pago de hasta 40 millones de euros anuales a la RFEF —que disminuyen si Real Madrid o Barça no participan— por desplazar el torneo, que se reparten con los participantes —más alta para blancos y culés, y más baja para el resto— , y una comisión de 24 millones, divididos en varias ediciones, para la empresa de Gerard Piqué.

Por qué se ha bloqueado una cuenta de Kosmos

La jueza que investiga el llamado caso Brody por las presuntas irregularidades en contratos de la RFEF, entre ellos el de la Supercopa de España, ha decidido este martes el bloqueo de la cuenta de Kosmos en las que la empresa recibe una prima de éxito por parte de Arabia Saudí por la organización de la competición.

A esta decisión ha llegado la magistrada Delia Rodrigo tras el último escrito de la Fiscalía que señalaba este bloqueo "por considerar que del desarrollo de la investigación cabe considerar como legalmente controvertidas las cantidades fijadas en concepto de comisión o tarifa de éxito a favor de la referida entidad en la contratación de la Supercopa".

En este sentido, recuerda que, bajo el paraguas de ese contrato, "al parecer se formalizaron una serie de adendas a los acuerdos de la Supercopa por medio de los cuales se vinculaba a la referida mercantil [Kosmos Football SL] como destinatario de una comisión por importe de tres millones de euros por edición".