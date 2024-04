Martínez-Almeida arremete contra Laporta: "La relación con Negreira tampoco le da para justificar ciertas cosas"

El supuesto gol fantasma de Lamine Yamal que el VAR no pudo determinar si entró o no en la portería por la ausencia de tecnología en el gol en el Clásico entre el Real Madrid y el Barcelona está dando mucho que hablar. Joan Laporta reclamó que pediría la repetición del partido si fuera necesario y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, no ha dudado en responderle haciendo alusión al 'caso Negreira'.

"Yo creo que eso es excesivo por parte de Laporta. Creo que ha sobreactuado en esta causa que no tiene mucho sentido, pero la relación de Laporta o mejor dicho el Barça con los árbitros y con Enríquez (Negreira) tampoco le da para justificar tantas cosas", ha asegurado Almeida ante los micrófonos de ElDesmarque en la alfombra roja de los premios Laureus celebrados este lunes en el Palacio de Cibeles de Madrid.

No obstante, el alcalde, aficionado del Atlético de Madrid, aseguró que le parece alucinante que en la liga española no se cuente con esta tecnología: "Lo que es increíble es que no se sepa si es gol o no es gol. Ya al margen de que fuera o no fuera gol, cada uno puede opinar. Pero es increíble que a estas alturas de la vida todavía no seamos capaces de determinar en un partido tan importante si esa bola está dentro o está fuera".

Cabe recordar que, la polémica jugada tuvo lugar en la primera parte del encuentro en el Bernabéu, cuando Lamine Yamal remató un córner y Lunin consiguió sacar el balón de la portería, sin que las imágenes del encuentro pudieran determinar con total claridad si la pelota había sobrepasado o no la línea.

"Quiero transmitir la insatisfacción que produce que, un día después de uno de los partidos más importantes del calendario mundial, el mal uso de una herramienta como el VAR nos esté marcando la agenda", expresó el presidente del F.C. Barcelona en un vídeo.